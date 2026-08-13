Salma Hayek se convirtió en abuela y comparte tierna foto cargando a SU PRIMER NIETO

La actriz jarocha, Salma Hayek, se convirtió en abuela y en rede sociales ya circula una tierna imagen de la actriz cargando a su nieto junto al feliz padre del bebé.

El recién nacido es hijo de Francoiş Pinault Jr., quien junto a su prometida, la condesa Lara Cosima, trajeron al mundo al pequeño.

Fue la modelo, de 23 años, y madre del bebé, quien compartió una serie de fotografías para celebrar el primer mes de su hijo y también reveló que llevará el nombre de tradición de la dinastía de los empresarios.

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“Mi esposo (el François más genial del mundo) y nuestro hijo (el François más lindo del mundo)… nuestro primer mes como padres”, escribió en la publicación del 12 de agosto.

El pasado 14 de marzo, Lara dio cuenta en sus redes sociales que se había comprometido con Pinault Jr., sin destapar si ya llegaron al altar.

Por su parte, Hayek ha mostrado que tiene una excelente relación con los cuatro hijos mayores de su esposo.

Francoiş Pinault Jr. es el hijo mayor del empresario.

¿Quién es Lara Cosima, la prometida de Pinault Jr.?

Es una modelo, influencer y aristócrata germano-estadounidense nacida en 2003. Pertenece a la familia noble Henckel von Donnersmarck, de origen austrohúngaro.

Es hija del cineasta alemán Florian Henckel von Donnersmarck, ganador del Óscar por ‘La vida de los otros’ (2006), y de la abogada Christiane Asschenfeldt, vinculada a ‘Creative Commons’.

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Estudió diseño de moda en la Parsons School of Design de Nueva York y realizó prácticas en Dior en París.