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Roxana Chávez se viste de luto y habla de la muerte de su nieto de 25 años: “El dolor no se va nunca”

Descanse en paz.

Junio 23, 2026 • 
TVyNovelas
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Murió nieto de Roxana Chávez

Instagram

Desde finales de mayo de 2026, se notaba que Roxana Chávez está de luto, pues compartía imágenes con palabras de despedida para su nieto Emiliano, a los 25 años de edad. Pero hasta este 23 de junio, la actriz decidió hablar en medio del duelo que atraviesa junto a su familia. Publicó un video en redes sociales donde explica esta difícil situación.

“Hay que hacer que el alma cicatrice, pero el dolor no se va nunca. No podemos darnos el lujo de vivir con él”.

“Acaba de pasar la familia una enorme tragedia. No había querido dar declaraciones porque me gusta hablar de lo bonito... Pero en esta ocasión nos tocó perder a uno de nuestros seres queridos en la familia”, compartió. “Ha sido realmente muy doloroso, es un proceso muy difícil, a pesar de que sabemos que la muerte no existe, pero la pérdida física de alguien es muy fuerte”.

“Perdí a mi nieto Emiliano, un chavo espectacular, de 25 años, trabajador, estudioso, buen hijo, hermano, buen nieto, lindo... De esos seres de luz que no debería irse nunca”.

Roxana Chávez reflexionó: “Pero entendemos que su tiempo se terminó, lamentable que haya sido tan poco tiempo que la espiritualidad nos lo haya prestado, pero bueno, lo que quiero compartirles es que es muy importante abrazar a nuestros seres amados porque no sabemos cuándo su reloj de arena llegue a su fin”.

“Lo reconfortante fue que tuvo un funeral impresionante, fue tanta gente, hablaron tan lindo de él, fue tan emotivo. Esa parte fue muy linda, me quedo con todo el amor que este precioso niño provocó, tantas enseñanzas que nos dio”, compartió en el video.

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