Rosa Caifa sorprendió con una inesperada salvación en ‘La Casa de los Famosos All Stars': ¡esto pasó!

Si bien Alfredo Adame se coronó como el Líder de la Semana, lo que le dio derecho a salvarse de la eliminación y a dormir en la suite con Lupillo Rivera , el “Golden Boy” se quedó con las ganas de ayudar a su nominado favorito ya que Rosa Caifa logró imponerse en una dinámica de La Jefa y le quitó este derecho.

Como te comentamos en TVyNovelas, La Jefa fue implacable luego de que se detectara un complot al interior de “La Casa de los Famosos All Stars” y, por ello, la placa de nominados quedó establecida de la siguiente forma: Niurka Marcos, Julia Gama, Rey Grupero, Paulo Quevedo, Nacho Cassano y Alejandra Tijerina... ¡sin embargo, uno de ellos se salvó, al menos de momento!

¿A QUIÉN SALVÓ ROSA CAIFA EN “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

Rosa Caifa sacó a la luz todas sus habilidades en los juegos de azar y, tras una electrizante partida de póker, le robó a Alfredo Adame el poder de la salvación: ¡el “Golden boy” debió conformarse con la inmunidad semanal y ver cómo su compañera eligió a quien ella quiso para que permaneciera en “ La Casa de los Famosos All Stars ”.

La tensión resultó ser insoportable a lo largo de este domingo y llegó a su límite cuando todos los 6 nominados se reunieron en la sala para escuchar la decisión de Rosa Caifa quien, enfundada en un vestido color de rosa, anunció que en esta ocasión ayudaría a... ¡Julia Gama!

¡Así es! Julia Gama se convirtió en la nominada que se salvó de estar en la “cuerda floja” en la eliminación de este lunes 03 de marzo que se celebrará en tan sólo cuestión de horas y, por supuesto, su reacción fue de auténtica felicidad: ¡corrió a abrazar a su amiga en medio de los aplausos y miradas incrédulas de sus compañeros!

Como ves, no hay nada escrito en “La Casa de los Famosos All Stars” y los inquilinos que no gozan de tanta popularidad entre el público como Niurka, Lupillo, Laura Bozzo o Paty Navidad están dispuestos a ayudarse entre ellos con tal de llegar a la final... ¡saben que la tarea no es nada fácil con tanto peso pesado!

¿CÓMO QUEDÓ LA LISTA DE NOMINADOS PARA ESTE LUNES 03 DE MARZO?

Con la salvación de Julia Gama, 5 celebridades están en la zona de riesgo para salir eliminados este lunes:

Niurka Marcos

Rey Grupero

Paulo Quevedo

Nacho Cassano

Alejandra Tijerina

¿CUÁLES SON TODAS LAS DINÁMICAS DE “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

Como ya es una costumbre, " La Casa de los Famosos All Stars " celebra todos los días de la semana una dinámica diferente que mantiene tanto a la audiencia como a los inquilinos con las emociones al límite