Claudia Martin y Carlos Said confirman que este es solo su primer embarazo: “Queremos muchos hijos”

Entre flashes, cámaras y sonrisas, Claudia Martín y Carlos Said acapararon la atención durante su paso por la alfombra roja de la película Mirreyes vs Godínez: Las Vegas. Los actores transitan por el momento más especial de su vida: la espera de su primer hijo y nos contaron cómo viven esta maravillosa etapa.

A poco de haberse casado, compartieron con entusiasmo que Claudia tiene alrededor de cuatro meses de embarazo. Y, aunque muchos podrían pensar que todo ha sucedido muy rápido, ellos tienen claro que su historia avanza a su propio ritmo.

“Yo creo que cada quien tiene su tiempo y su ritmo, a nosotros así nos pasó y ahora sí que hay gente que se tarda años en formalizar su relación. Pienso que mientras las dos personas sepan lo que quieren, no importa el tiempo”, aseguró Claudia en entrevista con TVyNovelas.

Durante la charla, la actriz no ocultó la emoción que le provoca esta nueva etapa: “Estamos muy contentos y agradecidos siempre con la gente que nos expresa sus buenos deseos, y estamos disfrutando mucho esta etapa de nuestras vidas”.

El embarazo ya se deja sentir en casa... aunque curiosamente, quien más ha experimentado antojos no es Claudia. “Me la paso comiendo todo el día, aunque he tenido ascos, me encantaba el sushi, los crudos, pero ya no los puedo ver”, confesó Carlos entre risas, mientras su esposa lo delataba diciendo que se la pasa comiendo nieves.

Claudia, en cambio, se mantiene con antojos más ligeros: “Pepino, helado de coco, fruta fresca”. Además, aseguró que ha tenido la fortuna de no sufrir achaques ni malestares importantes.

Eso sí, reconoce que los cambios físicos han sido un reto: “Es un shock bien importante porque no entras en la ropa desde los primeros dos meses, no te queda absolutamente nada”.

Su esposo la apoya en esos ajustes: “Las mujeres, en el tema del embarazo, todos los días tienen reacciones distintas, entonces le digo que se compre vestidos, no quiero verla enojada por la ropa y en eso la apoyo”.

“NO QUEREMOS FALLAR COMO PADRES”: CARLOS SAID

Carlos Said y Claudia Martin Mauricio López

La actriz también reflexionó sobre la importancia de aceptar las transformaciones: “Los cambios del cuerpo tienes que aceptarlos, reconocerlos y abrazarlos con amor porque al final estamos creando vida y afortunadamente me he sentido muy bien”.

La pregunta sobre el sexo del bebé provocó sonrisas. “Si es niño o niña, me tiene sin cuidado, lo que quiero es que Dios me mande un ser de luz, de amor, igual de hermoso que su madre y pues, tenemos una tarea muy importante como papás primerizos: el no fallar como padres, el enseñarles buenos valores, el ser buenas personas, y hablo en plural porque yo no quiero sólo un bebé, quiero muchos y la fábrica ya está abierta”, expresó Carlos con humor.

La estrella de melodramas como Los ricos también lloran, Vencer la culpa y Amar a muerte recordó que la idea de una familia numerosa no es nueva para su galán:

“Desde el día uno Carlos dijo que quería muchos niños, pero ya empezamos”.

En cuanto a nombres, ya hay opciones claras. Si es niña, Claudia se inclina por Carlota o Isabella; si es niño, Carlos propone Andrés, Santiago o Maximiliano. Sea cual sea el elegido, saben que toda la familia lo recibirá con los brazos abiertos.

“Las abuelas están felices, mi suegro que por fin ya va a ser abuelo, los tíos, los padrinos, emocionados de que la familia crezca”, comentó Carlos.

Sobre el parto, Claudia es práctica: “Lo que diga mi doctora, pero la salud es lo primero”. Al cuestionar si ya estaba embarazada al momento de casarse, la actriz prefirió dejar la duda en el aire: “Cada quien puede pensar lo que quiera”.

Con la mirada fija en el futuro, la pareja continúa trabajando, disfrutando de sus proyectos y preparándose para el gran momento de convertirse en padres.