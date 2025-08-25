Suscríbete
Yolanda Andrade estrena look en medio de su lucha contra una enfermedad incurable

La actriz compartió también una foto ambientada con la canción Tears in the heaven, de Eric Clapton

August 24, 2025 
Alejandro Flores
yolandanadrade.jpg

Amigas como Roaxana Castellanos reaccionaron a la publicación

Instagram

Yolanda Andrade poco a poco retoma algunos aspectos de su vida cotidiana, entre ellos su actividad en redes sociales. La actriz y conductora enfrenta desde hace dos años un deterioro de salud progresivo y, ahora se sabe, incurable.

En medio de esta batalla, Andrade conserva el humor y la picardía que han caracterizado siempre su vida y eso se refleja en lo videos que comparte en sus perfiles de Instagram y X.
Este fin de semana, en sus historias de Instagram, por ejemplo, publicó un fragmento de una entrevista con Fey realizada hace un lustro, así como una melancólica fotografía en la que aparece Yolanda pero también un retrato gigante de ella misma. Le agregó la canción “Tears in the heaven”, compuesta por Eric Clapton en recuerdo de su hijo muerto, Conor.

yolanda andrade cancion.png

Yolanda Andrade, antes de su enfermedad

Instagram

Yolanda también hizo dos videos en los que se muestra un proceso de cambio de look que, aunque sencillo, emocionó a sus seguidores, quienes notaron que al mismo tiempo que su nueva imagen, la conductora muestra una mejoría en su estado de salud.
En el primero de los videos, Yolanda aparece en el salón de belleza, donde muestro los dos productos con los que su estilista de confianza la deja “siempre perfecta”.

¿Cómo luce Yolanda Andrade con su nuevo look?

Yolanda Andrade tuvo una reunión de amigos con el cantante de flamenco Diego El Cigala y con la esposa de Julio César Chávez, Myriam Escobar.
Juntos grabaron un video en la calle mientras le hacían una video llamada al boxeador mexicano, ya que el Cigala quería conocerlo por lo menos a través de video.

"¡Eres el mejor del mundo!”, le dijo el Ciagala a Chávez a través del teléfono que sostenía Myriam.

En el video también se alcanza a ver a Yolanda Andrade, con una gorra plana que apenas deja ver su nuevo look.
Pero si se puede apreciar con más claridad en un video anterior, en el que se graba mientras va en un auto por el malecón de Mazatlán.

yolanda andrade.png

Yolanda Andrade, de paseo en Maztlán

Instagram

La imagen muestra a Yolanda feliz, disfrutando del aire que golpea su cara y agita su cabello.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
