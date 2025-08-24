Suscríbete
Series y Cine

Surgen detalles de la trágica muerte de Diego Borella durante el rodaje de “Emily in Paris”

El asistente de dirección trabajaba en la serie como asistente de producción en el rodaje realizado en Venecia

August 23, 2025 • 
Alejandro Flores
emily in paris muerte.jpg

“Emily in Paris” está anuncada para el 18 de diciembre

Instagram

Diego Borella trabajo en varias producciones europeas en Inglaterra, Francia e Italia.

Su mas reciente proyecto era asistente de productor en la quinta temporada de Emily in Paris, la serie que sigue las aventuras de una joven talentosa pero explosiva.
Esta quinta temporada se iba a terminar de grabar el lunes próximo pero ahora está suspendida por la repentina muerte de Borella, quien cayó fulminado por un paro cardíaco frente a todo el equipo de producción.
De acuerdo con periódicos locales, Borella trabajaba de manera normal en el rodaje de este jueves en la parte turística de Venecia cuando sufrió el ataque.

Te puede interesar:
facundo robo de salvación (1).jpg
Famosos
Facundo gana la cuarta salvación y rescata a su “amigo” del Cuarto Día
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
silvia pinal hijos.jpg
Famosos
Herencia de Silvia Pinal: Alejandra, Sylvia y Luis Enrique se repartirían 108 mdp pero no se ponen de acuerdo
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
claudia-martin-embarazo-carlos--.jpg
Famosos
Claudia Martin y Carlos Said confirman que este es solo su primer embarazo: “Queremos muchos hijos”
August 23, 2025
 · 
Nayib Canaán
vivanninos.jpg
Famosos
Se casa actriz de "¡Vivan los niños!": Ya tiene 30 años y así de enamorada luce con su prometido
August 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

La quinta temporada de “Emily in Paris”’ esta anunciada para estrenarse el próximo 18 de diciembre, fecha anunciada por la propia protagonista Lily Collins en su cuenta de Instagram en la que también publicó algunas otos del rodaje.

¿Qué pasará con la temporada 5?

Esos nuevos episodios se centran, de acuerdo con lo adelantado por Netflix en la relación entre Emily y el italiano Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), su nuevo interés romántico.
Es la primera vez que la serie no se ubica en París, como indica su título.

emilyinparis.jpg

Ahora sucede en italia

Instagram

Sobre la muerte de Borella, se sabe que los servicios médicos llegaron al lugar y trataron de reanimarlo pero ni siguiera lograron sacarlo de la crisis por lo que fue declarado muerto en el lugar mismo del rodaje.

“A las siete y media dela noche, cuando los intentos por salvar a Borella fracasaron, los servicios médicos hicieron la declaratoria”, comunicó´al ministerio de salud de Venecia.

Emily
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
shrek5.jpg
Series y Cine
Shrek 5 en problemas otra vez: Atrasaron la fecha de estreno, ¿qué pasó?
August 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
CelineDion.png
Series y Cine
Céline Dion y la historia detrás de su pausa musical
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
Lilo-Stitch.png
Series y Cine
¿Cuándo llega Lilo y Stitch (2025) a Disney+?
August 06, 2025
 · 
Luz Meraz
israel vallarta y florance cassez.jpg
Series y Cine
Así contó Florance Cassez su historia de amor con Israel Vallarta en un documental de Netflix
August 04, 2025
 · 
Alejandro Flores
angleliqueboyerjuancarloscolombo.jpg
Telenovelas
15 años de “Teresa": Angelique Boyer se reencuentra con Juan Carlos Colombo
Así lucen los actores que interpretaron padre e hija en la telenovela de 2010
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
nayelireinadelacumbia (1).jpg
Famosos
¿De qué murió Nayeli, la Reina de la cumbia? Apareció en silla de ruedas en su último show
La cantante dejo´una huella importante en el género de la cumbia durante los 20 últimos años
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitbo (1).jpg
Famosos
“Otra vez me defraudó el banco": Cynthia Klitbo narra cómo le “robaron” miles de dólares de nuevo
La actriz mexicana lleva cuatro días tratando de recuperar su dinero en un banco de Miami
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
malilla-conferencia-0.jpg
Famosos
El Malilla habla de sus inicios y su show en el Palacio de los Deportes para el 13 de febrero del 2026
¿Qué dijo de Lucero?
August 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero