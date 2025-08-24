Surgen detalles de la trágica muerte de Diego Borella durante el rodaje de “Emily in Paris”

Diego Borella trabajo en varias producciones europeas en Inglaterra, Francia e Italia.

Su mas reciente proyecto era asistente de productor en la quinta temporada de Emily in Paris, la serie que sigue las aventuras de una joven talentosa pero explosiva.

Esta quinta temporada se iba a terminar de grabar el lunes próximo pero ahora está suspendida por la repentina muerte de Borella, quien cayó fulminado por un paro cardíaco frente a todo el equipo de producción.

De acuerdo con periódicos locales, Borella trabajaba de manera normal en el rodaje de este jueves en la parte turística de Venecia cuando sufrió el ataque.

La quinta temporada de “Emily in Paris”’ esta anunciada para estrenarse el próximo 18 de diciembre, fecha anunciada por la propia protagonista Lily Collins en su cuenta de Instagram en la que también publicó algunas otos del rodaje.

¿Qué pasará con la temporada 5?

Esos nuevos episodios se centran, de acuerdo con lo adelantado por Netflix en la relación entre Emily y el italiano Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), su nuevo interés romántico.

Es la primera vez que la serie no se ubica en París, como indica su título.

Ahora sucede en italia Instagram

Sobre la muerte de Borella, se sabe que los servicios médicos llegaron al lugar y trataron de reanimarlo pero ni siguiera lograron sacarlo de la crisis por lo que fue declarado muerto en el lugar mismo del rodaje.