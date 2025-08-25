Suscríbete
La esposa de Julio César Chávez reacciona a la liberación de su hijastro Julio César Jr

El ex boxeador salió de la cárcel bajo libertad condicional. Su siguiente audiencia es el 24 de noviembre

August 24, 2025 
Alejandro Flores
Julio César Chávez, con su esposa Myriam Escobar

“Sé que no es el cumpleaños que queríamos”, escribió en julio pasado Myriam Escobar, actual esposa del ex campeón mundial mexicano Julio César Chávez, considerado el mejor libra por libra en todo el mundo durante la segunda mitad del siglo XX.

Ya para esa fecha, Julio César Chávez Jr, hijo del boxeador con su primera esposa, había sido arrestado por la policía de inmigración de Estados Unidos (ICE) bajo el cargo de falsificación de información en su proceso para entrar a Estados Unidos.
Myriam Escobar ha manifestado siempre su apoyo a Julio César Chávez durante este proceso con su hijo que comenzó ya hace dos años, cuando Chávez Jr tuvo que ser internado en una clínica de rehabilitación y fue arrestado también por portación de arma ilegal en Los Ángeles.
“Los tiempos de Dios no se equivocan; habrá tiempo para celebrar juntos. En las buenas, en las malas y en las peores siempre juntos; te amamos mucho y pronto pasará; sabemos lo que amas a tus hijos pero eres un campeón de vida recuérdelo siempre”, le escribió Myriam con relación a este último arresto de Chávez Jr.

¿Por qué salió libre JC Chávez Jr?

El César del boxeo y Amalia Carrasco se casaron cuando el campeón estaba en la cúspide de su carrera pero se divorciaron en 1994; tuvieron dos hijos, Julio César Jr y Omar.
Ambos intentaron emular a su padre en el boxeo pero fue Julio César el que llegó un poco más lejos. Sin embargo, sus adicciones y problemas legales le impidieron concretar su trayectoria.
Luego de ser arrestado por ICE en Estados Unidos, JC Jr fue deportado a México, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada y tráfico de armas ilegal.

La reacción de la esposa de Julio César Chávez?

Su padre asegura que Chávez Jr es inocente y Myiram Escobar respalda esa versión. Chávez Jr fue vinculado este 23 de agosto a proceso por ambos delitos pero el juez le permitió enfrentar el juicio en libertad condicional.
El ex boxeador salió de la cárcel durante la madrugada de este 24 de agosto y Myriam Escobar reaccionó con la publicación de un video en sus historias de Instagram. Se trata de imágenes del abogado de su hijastro explicando por que salió libre y por qué considera que ganará el juicio.

“Fiscalía no justificó´que debería seguir en la cárcel”, se escucha al abogado.

jc chavez jr.png

Myriam hizo una publicación en sus historias de Instagram

En otra parte del video asegura que la familia y el propio JC Jr están seguros de que se puede demostrar su inocencia.

“El pueblo mexicano tiene derecho a saber... y mi cliente es el primer interesado en llevar a cabo este proceso hasta el final con todas sus consecuencias para soterrar estas conjeturas y demostrar que no tiene culpabilidad alguna”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
