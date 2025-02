Esta participante de la Casa de los Famosos All-Stars confesó que siente una gran atracción por Lupillo Rivera

¡El amor está en el aire en La Casa de los Famosos All Stars ! Después de tantas peleas, risas y momentos emocionantes, parece que también hay espacio para el romance. Y es que Lupillo Rivera y Erubey de Anda han sorprendido a todos al confesar que sienten una fuerte atracción el uno por el otro. ¡Así es! La chispa entre ellos es más que evidente, y sus confesiones han dejado a los fans con la boca abierta.

Todo comenzó cuando Lupillo, sin rodeos , le preguntó a Erubey quién le gustaba dentro de la casa. La joven, sin dudarlo ni un segundo, lo señaló a él, dejando a todos boquiabiertos. La confesión no terminó ahí, pues el cantante de regional mexicano también reveló sus sentimientos al decirle: “Me gustas mucho”. La respuesta de Erubey no se hizo esperar: “Tú a mí también. Qué difícil, ¿verdad?”, confesó la influencer, dejando claro que la atracción es mutua, aunque la situación no es sencilla.

Este momento romántico ha causado revuelo entre los seguidores del reality , quienes han llenado las redes sociales con comentarios sobre esta inesperada pareja. Muchos se preguntan si esta relación podrá sobrevivir a las tensiones del juego o si se trata solo de un romance pasajero provocado por el encierro.

Qué pto asco me da el marran0 Lupillo, podría ser su nieta 🤢 #LCDLFAllStars #LCDLF5 pic.twitter.com/v9UtCX644q — Q U E E N (@dimeperra) February 23, 2025

¿Quién es Erubey, la mujer que conquistó a Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos All-Stars?

Erubey de Anda de 32 años, es originaria de León, Guanajuato, y ha ganado popularidad en redes sociales, gracias a sus videos junto a Lele Pons. Además ha incursionado en la música, destacando con su reciente sencillo “La vida es una” en su canal de YouTube, que cuenta con más de 50 mil suscriptores.

La historia de amor entre Lupillo y Erubey sigue desarrollándose en La Casa de los Famosos All-Stars, y los fans están atentos a cada detalle. ¿Será este el romance más comentado de la temporada? ¡Solo el tiempo lo dirá!