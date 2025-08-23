Suscríbete
Se casa actriz de "¡Vivan los niños!": Ya tiene 30 años y así de enamorada luce con su prometido

Natalia Juárez compartió la emoción rumbo a su boda.

August 23, 2025 • 
MrPepe Rivero
vivanninos.jpg

¡Vivan los niños!

"¡Vivan los niños!” fue un remake de la telenovela “Carrusel”, la cual fue un éxito con Gaby Rivero como la maestra Ximena entre 1989 y 1990.

En la versión de 2002, protagonizada por Andrea Legarreta, conocimos a un nuevo grupo de talentosos niños, y ahí, destacaba “Simoneta”, la niña rubia, rica y malvada de la historia, que le hacía la vida de cuadritos a “Ángel Bueno”.

Natalia Juárez, nombre de la actriz que dio vida a “Simoneta”, ha formado parte de telenovelas como Mujer de madera, Vino el amor, Lo que la vida de robó y Querida enemiga, sólo por mencionar algunas.

Ahora, en pleno 2025, anunció su compromiso y pronto se va a casar. Su novio Michele Libretti le pidió matrimonio y compartieron emotivas fotografías para anunciar el compromiso.

“Después de 473.040.000 segundos juntos… SHE SAID YES! (Dijo que sí) Qué emoción seguir compartiendo la vida contigo”, escribieron en el post de Instagram.

Con la playa y un arcoíris de escenario, Michele se hincó para entregarle el anillo, momento que otras celebridades como Violeta Isfel, Sandra Itzel, Fernanda Blaz, Polo Morín y Jessica Segura celebraron con sus comentarios.

“Son hermosos”, “Muchas felicidades, me llena de emoción ver esta nueva etapa en sus vidas… les deseo muchas bendiciones y que su amor sea eterno”, “lo más romántico y sentimental”; “Lloré. Los amo un montón”, son algunos de los comentarios de la publicación.

¿Qué dijeron los futuros esposos?

En tanto, Natalia comentó: “Tengo muchas cosas para decir pero por ahora solo puedo decir… Prepárense porque estaré insoportable en mi BRIDE ERA. Seguiremos compartiendo cositas por aquí y feliz de seguir creciendo con el amor de mi vida”.

“Soy tan afortunado de tenerte en mi vida. Gracias por hacerme tan feliz, siempre voy a estar para ti mientras que dios me de vida!!! Se vienen cositassss diiii”, escribió el futuro esposo de Natalia.

Los fans de "¡Vivan los niños!” no faltaron, y también dejaron sus respectivas felicitaciones y comentarios.

“LA SIMONETA SE NOS CASAAA”

“hermosos y que lindo detalle nos compartieron y esperemos con ansias hasta el día más importante de sus vidas”

“Tan bella mi Simoneta”

“Nunca imaginé a Simoneta casarse. Es tan bonito”.

simoneta-viva-los-ninos-ok.jpg

Vivan Los Niños Natalia Juárez boda
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
