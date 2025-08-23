Esta es la foto con la que Cazzu vuelve a OnlyFans, el cual cerró cuando era pareja de Nodal

Lo había dejado inactivo mientras fue pareja de Christian Nodal. Pero ahora que se ha separado del cantante de regional mexicano Cazzu decidió volver a OnlyFans, para goce de sus seguidores.

Cuando estuvo con Nodal, hubo varias versiones de que la página era constante causa de enojo entre ellos, ya que Nodal no estaba de acuerdo con el contenido que subia Cazzu.

Efectivamente, el perfil de Cazzu, que en ese tiempo contaba con 17 mil me gusta en suj página de inicio. Ahora tiene 25 mil aunque su número de suscriptores es reducido: 452.

Cazzu , durante su más reciente visita a México para promover su libro “Perreo”, ya había anunciado su intención de reabrir su perfil en la página azul.

“Yo me muestro como me quiero mostrar me encanta lucir con poca ropa, me encanta mi Only Fans”, dijo en una entrevista masiva en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La foto con la que anunció su regreso a esta plataforma fue un juego de espejos dentro de una habitación atiborrada de artículos kitsch. Se ve a Cazzu, en efecto, con ropa de lencería en tonos dorados que hacen juego con la decoración.

Un foto churrigueresca Instagram

¿Cuánto cuesta la suscripción al perfil de Cazzu en OnlyFans?

Es ella misma la que se toma la foto frente al espejo del tocador, de modo que lo que ve el fan es su reflejo.

Yo ya no quiero temerte Quiero en mi cama tenerte Adorarte y merecerte…

Así se lee en la segunda de cuatro publicaciones que tiene el perfil de Cazzu en dos días.

El precio por suscripción para tener acceso a sus fotografías es de 10 dólares y hasta ahora hay apenas 452 suscriptores.

