Facundo explota contra Aarón Mercury: “Yo no quiero vivir en la inmundicia”

El gusto de compartir la suite con Aarón Mercury le duró pocos días a Facundo, quien ya explotó contra el influencer por sus hábitos de limpieza.

Ya sabíamos que a Facundo no le caía muy bien Aarón Mercury, pero tras la justa victoria de ambos para ser líderes, subieron a la suite y esta semana han dormido juntos.

Sin embargo, los problemas de convivencia ya surgieron, pues Facundo se ha quejado ante las cámaras de los hábitos de Aarón. En redes sociales hay quienes lo acusan de hablar a sus espaldas, pero otros defienden al conductor.

Para que vean que el cambio de Facundo solo fue momentáneo por los carritos solo basto que ganará el liderazgo para que volviera atacar a Aaron, si te molesta algo porque no se lo dices a el de frente y te dejas de quejar en cámaras.

Para los que pensaban que había cambiado

Facundo recogió pelos de Aarón de la regadera, pues no se iba el agua; sin embargo, se negó a levantar más que hay en el piso de la suite.

“Esto es un típico caso de si tú le estás recogiendo la basura a tu hijo o tu pareja, solo logras solapar la mala educación del individuo que se le está resolviendo la vida sin darse cuenta que está dejando pelos por todos lados”.

“Para cuando necesite motivos de nominación, ahí tengo unos, Aarón, ya viste”, advirtió Facundo.

¿Qué había dicho Facundo de Aarón?

Hace unos días, Facundo dijo ante la cámara: “Quien no me termina de caer es Aarón, no me llevo chido”.

“Me caga que mate insectos, el otro día lo vi matando un escarabajo allá. Me caga esa gente, pienso que es gente que no solo no debería estar en esta casa, sino que no debería estar en este mundo. Y cuando le agarras cierta adversidad a alguien, ya. No hay poder que te regrese o te haga cambiar de opinión”.

“Siempre lo veo viéndose al espejo, hablando con sus fans, se pone lentes, no sé como que... agh me da algo de este güey, come-con-likes. Y aunque no me ha hecho nada, solo matar sistemáticamente una araña, no mames. No puedo”, había dicho Facundo.