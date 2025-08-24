María Levy rechazó miles de dólares para actuar en telenovelas por una tajante razón

La vida de Mariana Levy, que terminó de manera trágica y repentina cuando sufrió un infarto durante un asalto a los 39 años en 2005, dejó muchos cabos sueltos que ahora, dos décadas después, no terminan de resolverse.

La actriz, protagonista de exitosas telenovelas como “La pícara soñadora”, dejó tres hijos: María, Emilio y Paula que quedaron bajo la crianza mayormente de su abuela Talina Fernández.

Con el paso de los años eso ha creado varios problemas y reclamos, el más reciente, el cruce de acusaciones entre Ariel López Padilla (ex esposo de Mariana Levy) y Coco Levy (hermano de la actriz”.

Coco acusó a Ariel de haber ejercido la violencia durante su matrimonio con Mariana. López Padilla lo negó y en cambio, advirtió que el origen del pleito es una casa ue Coco Levy vendió sin el consentimiento de su hija María Levy y que forma parte de la herencia que dejó Mariana.

“Talina Fernández tuvo que arreglar el asunto, ella pagó la diferencia”, aseguró López Padilla.

De nuevo Coco ha negado la acusación pero entre las declaraciones destaca algo que dijo Ariel López Padilla.

Mariana Levy y Talina Fernández

La fuerte acusación contra los hijos de Talina Fernández

El papá de María aseguró que Coco Levy y su hermano Pato (que murió este año) se aprovechaban de Mariana Levy y quisieron repetir ese mismo patrón con su hija María.

“Hubo un tiempo en que buscaron a María para hacer telenovelas y le ofrecía mucho dinero, muchísimo: 35 mil dólares mensuales” contó López Padilla en una entrevista publicada por Univision.

El actor y bailarín cuenta que María no quería aceptar las ofertas pero que sus tíos sí.

“Ellos estaban muy contentos porque de nuevo iban a tener quien los mantuviera. Porque eso hacía Mariana, mantenerlos”.

El ofrecimiento del que habla Ariel López Padilla ciertamente fue una oferta de estrella para María: 600 mil pesos mensuales es lo que suelen percibir actrices protagónicas de Televisa.

María, sin embargo, ha preferido dedicarse a sus propias plataformas como creadora de contenido.