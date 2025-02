Poncho de Nigris se lanza con un mordaz comentario contra La Casa de los Famosos All Stars: ‘Basura’

Poncho de Nigris no deja de lado la polémica y en esta ocasión lanzó un comentario que los fans de La Casa de los Famosos All Star no perdonaron. El presentador y actor mexicano hizo uso de su cuenta de X, antes Twitter, para decir que el programa en cuestión era “basura”.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre La Casa de los Famosos All Stars?

El comentario de Poncho de Nigris que generó controversia fue el siguiente: “Que mugrero #LaCasaDeLosFamosos la neta eso es entretenimiento ? Ya tenemos chingos de pedos acá afuera como para andar viendo a un cholo callejero Grupero amigo del fofo Márquez peleándose con un lupillo y todos queriéndose matar! La neta Pura contaminación auditiva y visual”.

Comentario de Poncho de Nigris X

“Ya acabaron con lo bonito de la casa de los famosos. Ya es pura basura, se choteo la casa y se quemó desde la temp pasada en México. Ya no es aspiracional estar ahí, es la casa de los problemas. Vuelta a la página, mucho caco en esta temporada. Esas son las estrellas de TELEMUNDO. HAY NIVELES”, escribió en el exintegrante de la primera temporada de La Casa de los Famosos México.

Ante dichas declaraciones, seguidores del programa no dudaron en reaccionar y le recordaron las actitudes negativas que él también tuvo en anteriores ediciones.

"¿Ahora si sacas lo de Fofo Márquez? Nunca dijiste nada cuando Gala, a la que ‘defendiste’, andaba pidiendo ‘justicia para Fofo Marquez’” o “Cállate Poncho, no inventes, La casa pasada la contaminó gente como tú, que no permitiste el juego por estar molestando desde afuera para tener relevancia”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué ocurrió en La Casa de los Famosos All Stars?

La nueva temporada de LCDLF All Star sigue generando controversia entre los espectadores e internautas. Recientemente, Lupillo Rivera, Rey Grupero, Pablo Quevedo y Caramelo protagonizaron una fuerte pelea dentro de la casa, hecho que esto desató las críticas.