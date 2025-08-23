Suscríbete
Actriz de Amanecer congeló sus embriones pero tiene 3 años para decidirse si será mamá

Catherine Siachoque nos comparte su historia.

August 23, 2025 • 
Grisel Vaca
catherine-siachoque--.jpg

Catherine Siachoque en Amanecer

Catherine Siachoque es una de esas villanas que el público adora. La actriz colombiana, quien ha construido una sólida trayectoria en melodramas internacionales, vuelve a conquistar la pantalla mexicana con Amanecer, una producción de Juan Osorio que la reta a interpretar a una hechicera veterinaria capaz de manipular incluso a una serpiente real.

Con Amanecer, Catherine Siachoque debuta en los melodramas de Televisa; interpreta a Amapola, un papel que combina misterio, fuerza y sensualidad, es una hechicera-veterinaria.

Detrás de su carácter fuerte en la ficción, Siachoque muestra un lado íntimo y reflexivo al hablar de su vida personal, su amor por los animales y su decisión sobre la maternidad.

ENTRE LA MAGIA NEGRA Y EL AMOR POR LOS ANIMALES

“Yo crecí viendo telenovelas; de hecho, hasta cuando no las hago, las veo”, confiesa la actriz, quien considera este formato como parte fundamental de su vida. Interpretar a la gran villana de Amanecer ha sido un reto que asumió con disciplina, especialmente por tener que trabajar con una víbora real en escena.

“Tuve varios días con el animal, conociéndola, y pues ya en este momento la sé manejar”, cuenta.

Su personaje es una veterinaria que utiliza la magia negra para separar a la pareja protagonista. “Sí, le hace mucho daño a ella”, reconoce, dejando claro que su interpretación está cargada de intriga y malicia, tal como el público espera de sus antagonistas.

Fuera del set, Catherine es una defensora de los animales, además de ser vegetariana “casi que de nacimiento”. Sin embargo, admite que las víboras no estaban entre sus especies favoritas… hasta ahora. “No necesariamente una víbora, pero pues ya, en este momento, también aprendí a convivir con víboras”, dice con humor.

En el plano personal, desafortunadamente, hace poco pasó por un momento doloroso: la pérdida de tres de sus mascotas. “Todavía tengo mi corazón roto... siempre hay uno que es el amor de uno”, confiesa.

LA MATERNIDAD: UN CAPÍTULO ABIERTO

catherine-siachoque-amanecer.jpg

Catherine Siachoque

Octavio Lazcano

Siachoque abrió su corazón y también habló sobre su decisión de congelar sus embriones en Estados Unidos. “Ahí están, congelados. Tengo hasta los 56, según la ley de Estados Unidos, pero no es algo en lo que he pensado”, asegura.

Aunque la ilusión de ser madre no se ha apagado, reconoce que no es su enfoque actual. “Cada persona busca la felicidad como la quiera. Hay quien la busca teniendo cinco hijos y otros viviendo con su pareja o cuidando a sus papás”, reflexiona, dejando claro que la maternidad no define a todas las mujeres.

Casada desde hace 29 años con el actor Miguel Varoni, Catherine sostiene que su relación no ha dependido de la llegada de un hijo: “Un hijo no es el que une el matrimonio; al contrario. Por eso creo que estamos juntos, porque queremos”, afirma con convicción.

Catherine Siachoque Amanecer
Grisel Vaca
