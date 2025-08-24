Suscríbete
Shakibecca nos relata su historia como imitadora de Shakira, ¿le importan las críticas?

“No me atrevía a imitarla”, nos contó en exclusiva.

August 24, 2025 
María de Jesús Candedo
Shakibecca

En medio de la locura del regreso de Shakira a la CDMX esta semana, su doble internacional nos cuenta toda su historia con la barranquillera, a quien idolatra.

Desde que tenía 12 años, la venezolana Rebeca Maiellano comenzó a imitar a Shakira, y el tiempo y su formación artística la llevaron a convertirse en Shakibecca.

Sus amigos, desde siempre, notaron el parecido con la artista barranquillera, pues su voz, rizos y gestos naturales son casi una calca. Ahora es oficialmente la doble internacional de Shakira y ha logrado una envidiable cercanía con la cantante, quien en estos días nuevamente está en tierra azteca para presentar Las mujeres ya no lloran World Tour.

Llena de toda su buena vibra y simpatía, Shakibecca platicó en exclusiva para TVyNovelas El Pódcast.

Cuéntanos, ¿cómo empieza tu historia con Shakira?
Desde pequeñita, tenía como 12 añitos y empezó a sonar la música de Shakira en Venezuela. Yo soy venezolana y ya cantaba Pies descalzos, la primera vez que escuché en la radio, dije: “guau”.

Cuando la viste, no pensaste: ¿separadas al nacer?
Mis maestras me veían que me parecía, que sonreía como ella y claro, como la imitaba, ya me pedían que lo hiciera. Yo tenía el cabello liso, castaño oscuro, bien cortito, pero a mis compañeros les valía, me buscaban la ropa, me buscaban los jeans como los de Shakira.

¿Cuándo te conviertes en Shakibecca?
Ya de grande seguí cantando, ahora en el liceo, o sea en la prepa. En la universidad también hacía show como Rebeca y poco a poco me fui haciendo conocida, hasta que en Venezuela me llamaron la doble de Shakira.

¿Qué estudiaste?
Soy periodista y locutora graduada. Hasta que me dieron un consejo un día: explotar mi faceta y luego irme abriendo puertas para mostrarme como Rebeca después.

¿Cómo llegas al nombre de Shakibecca?
Un amigo bromeó diciéndome Chaqui Chaqui, Rebe Chaquibeca. Luego empecé en un programa de televisión y de ahí se dio todo. Se llamaba Buscando una estrella y era de Venevisión.

¿Cuánto tiempo llevas viviendo acá en la Ciudad de México?
Desde 2013 vivo en México. Yo siempre digo que soy mexisolana. He tenido oportunidad de ir a vivir a otros países, de quedarme a vivir en Estados Unidos. Puedes sacar tu visa de artista y yo lo intenté, pero no sé, a mí me encanta México.

¿Qué se dijeron Shakira y tú la primera vez que se vieron?
Me ayudaron en Univision, ellos necesitaban una doble de Shakira. Ella estaba promocionando el álbum El Dorado hace siete años, me llevaron a Univision y de repente me dicen: “Tenemos una sorpresa”, yo me puse nerviosa, pero era grabado, Addis Tuñón estaba conduciendo ese espacio y yo llorando, casi me desmayo. No me importó que fuera sólo un video, me emocioné muchísimo.

Shakira Shakibecca
María de Jesús Candedo
