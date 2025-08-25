Suscríbete
Famosos

15 años de “Teresa": 5 escenas que hicieron llorar a Angelique Boyer en la vida real

La telenovela se estrenó justo en agosto de 2010 y muy pronto se convirtió en un éxito con 20 puntos de rating en promedio

August 24, 2025 • 
Alejandro Flores
angeliqueboyer15añosteresa.jpg

La primera telenovela que protagonizó Boyer

Televisa

“Me da pena decirlo”, confiesa Angelique Boyer antes empezar a revelar lo que realmente piensa de Teresa, el personaje con el que tuvo su primer protagónico en telenovelas cuando tenía apenas 22 años.

Boyer recuerda que el proyecto fue tan importante para ella que pasaba todas las noches leyendo y memorizando los parlamentos de las escenas que grabaría al día siguiente.
“Teresa” cumple en este agosto 15 años de haberse estrenado y, sobre todo de convertirse en un fenómeno de rating que demostró la vigencia y fortaleza la historia original de Mimi Bechelani en la década de los 50 y que ha sido radionovela, película y telenovela.

teresamaricurz.jpg

La película protagonizada por Maricruz Oliver

Filmoteca UNAM

Angelique Boyer es honesta al hablar de lo que significa ese personaje y lo profundamente impactante que resultó en su vida. “Si yo fuera aunque sea la mitad de lo mala que era Teresa, no podría yo ser feliz y estar en paz conmigo”, dijo en un encuentro con fans.
Y reveló´que muchas escenas la quebraron, que después de grabarlas lloraba, que incluso al leerlas en el libreto se cuestionaba sobre la maldad del ser humano y los límites de la moral.
Te presentamos las cinco maldades que más afectaron la vida de la Angelique Boyer de 22 años.

La ladrona que todos aman

“Es curioso que Teresa podía estar clavándole un cuchillo a Fernando, robándose sus 300 millones de dólares y aun así la gente quería Teresa”, dice Angelique.
La actriz cuenta que después de esta escena en la que lo abandona tras arrebatarle su fortuna, se preguntaba: “Bueno, entonces dónde estamos como sociedad que festejamos este tipo de acciones”.

“Yo me sentaba a llorar porque decía ¿cómo voy a justificar lo que hace Teresa?”

El vestido de la humillación

¿Qué es mejor: un vestido de novia confeccionado por tu madrina o uno que viene de París?
Para Teresa no hubo duda, rechazó a su madrina que con tanto amor le había hecho su vestido porque en ese justo momento llego uno que venía de París.

“Yo me preguntaba: ¿por qué Teresa hace estas cosas? No lo cuento muy seguido porque me da pena y la gente dirá que soy ridícula”

Boyer recuerda perfectamente que ese día se preguntó lo que muchos televidentes se han preguntado cada ven una repetición de la telenovela: "¿Cómo puede ser que sea tan desgraciada?”

@novelasdeoro

Teresa rechaza el vestido de novia de su madrina😒😒 #teresa #novelas

♬ sunet original - ❤️Novelas❤️De❤️Oro❤️

El final que se merecía Teresa

Hubo, hay que recordar, tres finales alternativos de la telenovela pero la última escena de la telenovela es también la última que grabó Angelique Boyer.
Ese día me despedí de la producción y me despedí de Teresa. Fue un cierre, no quise saber más”, cuenta.

“Creo que es la mas emblemática cuando le cierran la puerta en la cara de la vecina y ella vestida de muñeca se tira al suelo. Fue mi despedida, me despedí de Teresa, me quebré muchísimo”.

La frase de Shakespeare

“Entre ser o no ser, yo soy” es una frase que repetía mucho Teresa cada ve que se tenía que justifica ante alguna villanía.

“Esa frase es de Mónica Miguel. O sea, es de William Shakespeare pero fue Mónica la que, en el trabajo de mesa, me guió para incluirla”.

Boyer recuerda, de hecho, que ella siempre se puso nerviosa cuando la tenía que decir ya que, efectivamente, tiene todo el poder de la poesía del bardo inglés.

“No me va a vencer la pobreza”

Los momentos que más quebraban a Angelique Boyer eran las escenas en las que Teresa se avergonzaba de su familia, de sus padres y su madrina.
“Pero bueno, a ustedes les tocó justificarla, yo nomás la actué”, reflexiona con cierta resignación

Teresa angelique boyer
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
elaine haro aaronmercury.jpg
Famosos
Elaine Haro otra vez “coqueteará” con Aaron Mercury: “Yo lo quiero”
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
maria levy.jpg
Famosos
María Levy rechazó miles de dólares para actuar en telenovelas por una tajante razón
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
cazzu onlyfans.jpg
Famosos
Esta es la foto con la que Cazzu vuelve a OnlyFans, el cual cerró cuando era pareja de Nodal
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
facundo-aaron-casa.jpg
Famosos
Facundo explota contra Aarón Mercury: “Yo no quiero vivir en la inmundicia”
August 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
emily in paris muerte.jpg
Series y Cine
Surgen detalles de la trágica muerte de Diego Borella durante el rodaje de “Emily in Paris”
El asistente de dirección trabajaba en la serie como asistente de producción en el rodaje realizado en Venecia
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
catherine-siachoque--.jpg
Famosos
Actriz de Amanecer congeló sus embriones pero tiene 3 años para decidirse si será mamá
Catherine Siachoque nos comparte su historia.
August 23, 2025
 · 
Grisel Vaca
vivanninos.jpg
Famosos
Se casa actriz de "¡Vivan los niños!": Ya tiene 30 años y así de enamorada luce con su prometido
Natalia Juárez compartió la emoción rumbo a su boda.
August 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
claudia-martin-embarazo-carlos--.jpg
Famosos
Claudia Martin y Carlos Said confirman que este es solo su primer embarazo: “Queremos muchos hijos”
La pareja se casó hace unos meses y ya esperan su primer bebé.
August 23, 2025
 · 
Nayib Canaán