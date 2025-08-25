La mansión de Juan Gabriel luce dañada y derruida, a punto del noveno aniversario de su muerte

Hay algunos muros con filtraciones de agua y otros tienen cuarteaduras a veces superficiales pero también algunos más profundas. Una de las dos mansiones más importantes de Juan Gabriel luce semi abandonada y con evidentes rastros de deterioro.

El cantante y compositor mexicano murió el 28 de agosto de 2016. A casi 9 años de aquella inesperada tragedia esta mansión que siempre se ha tenido como la que más amaba Juan Gabriel sufre los estragos de la falta de mantenimiento, de acuerdo con fotografías difundidas por el periodista y publirrelacionista Víctor Hugo Sánchez.

“Destruyen poco a poco la casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez”, escribió Sánchez junto con 22 fotos en las que se aprecian los daños.

¿Cuál casa de Juan Gabriel es la que está semi abandonada?

La primera casa que compró Juan Gabriel en Ciudad Juárez tiene una historia dramática pero con final feliz. Se trata de una mansión en la calle de Lerdo, que fue en donde la mamá del cantante trabajó como sirvienta cuando llegó a Ciudad Juárez huyendo de la pobreza de Michoacán.

Las columnas tiene daños en su base y cornisa @victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Cuando Juanga comenzó a tener éxito, popularidad y sobre todo dinero, decidió comprar esa casa para regalársela a su madre. Es esta casa la que ahora está en situación de riesgo por el descuido y el abandono.

La segunda casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez es una mansión aún más grande, ubicada en la calle 16 de septiembre y que mantuvo siempre como uno de sus hogares. A diferencia de la casa de Lerdo, esta otra propiedad siempre se mantuvo activa y bien cuidada, hasta el punto de que tras la muerte del Divo de Juárez, se convirtió en un Museo.

En Juárez, Juanga también tuvo un rancho y construyó desde cero otro edificio para convertirlo en el albergue Semjase.

¿Cómo luce la casa deteriorada de Juan Gabriel?

Los daños mostrados por el periodista Víctor Hugo Sánchez también se notan en algunas losetas del piso que están rotas. Los jardines lucen descuidados y secos, tanto en la parte de enfrente de la casa como atrás de la calle.

Ventanas y vidrios rotos @victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Las columnas de estilo dórico hechas de cantera rosa son unas de las estructuras más dañadas: están rotas en el pedestal y dislocadas en la parte del fuste y la cornisa.

La herrería también se ve deteriorada @victor.hugo.sanchez.camacho.2025

El balaustrado que rodea la casa, también en cantera rosa, fue destruido en algunos tramos y ha perdido algunas de sus columnas.

Daños en la cantera @victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Las ventanas y puertas de madera lucen podridas, lo mismo que una banca con un tallado en el respaldo

Una parte de le herrería conectada la columnas dóricas también tienen daños que parece que se han tratado de solucionar con parches de cemento sobre la cantera

Los elementos de madera pierden su brillo @victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Hay algunos vidrios de las ventanas rotos e incluso en la parte exterior de la casa (en una coincidencia) también se ve deteriorado por excavaciones que realiza actualmente el gobierno municipal.

Obras en la calle también pueden dañar la casa @victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Estas obras, se asegura, son otra de las razones del deterioro de la casa ya que las excavaciones provocan daños estructurales a la mansión, de acuerdo con un reporte de Televisa en su canal N+.