La mansión de Juan Gabriel luce dañada y derruida, a punto del noveno aniversario de su muerte

Fotografías muestran la destrucción de algunos elementos arquitectónicos, sumada a posibles daños estructurales provocados por obras hidráulicas en la calle

August 24, 2025 • 
Alejandro Flores
mansion de juan gabriel.jpg

La casa donde trabajó su madre y que él compró años más tarde, luce deteriorada

facebook Víctor Hugo Sánchez

Hay algunos muros con filtraciones de agua y otros tienen cuarteaduras a veces superficiales pero también algunos más profundas. Una de las dos mansiones más importantes de Juan Gabriel luce semi abandonada y con evidentes rastros de deterioro.

El cantante y compositor mexicano murió el 28 de agosto de 2016. A casi 9 años de aquella inesperada tragedia esta mansión que siempre se ha tenido como la que más amaba Juan Gabriel sufre los estragos de la falta de mantenimiento, de acuerdo con fotografías difundidas por el periodista y publirrelacionista Víctor Hugo Sánchez.

“Destruyen poco a poco la casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez”, escribió Sánchez junto con 22 fotos en las que se aprecian los daños.

¿Cuál casa de Juan Gabriel es la que está semi abandonada?

La primera casa que compró Juan Gabriel en Ciudad Juárez tiene una historia dramática pero con final feliz. Se trata de una mansión en la calle de Lerdo, que fue en donde la mamá del cantante trabajó como sirvienta cuando llegó a Ciudad Juárez huyendo de la pobreza de Michoacán.

WhatsApp Image 2025-08-24 at 6.00.52 PM.jpeg

Las columnas tiene daños en su base y cornisa

@victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Cuando Juanga comenzó a tener éxito, popularidad y sobre todo dinero, decidió comprar esa casa para regalársela a su madre. Es esta casa la que ahora está en situación de riesgo por el descuido y el abandono.

La segunda casa de Juan Gabriel en Ciudad Juárez es una mansión aún más grande, ubicada en la calle 16 de septiembre y que mantuvo siempre como uno de sus hogares. A diferencia de la casa de Lerdo, esta otra propiedad siempre se mantuvo activa y bien cuidada, hasta el punto de que tras la muerte del Divo de Juárez, se convirtió en un Museo.
En Juárez, Juanga también tuvo un rancho y construyó desde cero otro edificio para convertirlo en el albergue Semjase.

¿Cómo luce la casa deteriorada de Juan Gabriel?

Los daños mostrados por el periodista Víctor Hugo Sánchez también se notan en algunas losetas del piso que están rotas. Los jardines lucen descuidados y secos, tanto en la parte de enfrente de la casa como atrás de la calle.

casajuangabriel.jpeg

Ventanas y vidrios rotos

@victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Las columnas de estilo dórico hechas de cantera rosa son unas de las estructuras más dañadas: están rotas en el pedestal y dislocadas en la parte del fuste y la cornisa.

casajuangabriel.jpeg

La herrería también se ve deteriorada

@victor.hugo.sanchez.camacho.2025

El balaustrado que rodea la casa, también en cantera rosa, fue destruido en algunos tramos y ha perdido algunas de sus columnas.

WhatsApp Image 2025-08-24 at 6.01.10 PM.jpeg

Daños en la cantera

@victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Las ventanas y puertas de madera lucen podridas, lo mismo que una banca con un tallado en el respaldo
Una parte de le herrería conectada la columnas dóricas también tienen daños que parece que se han tratado de solucionar con parches de cemento sobre la cantera

WhatsApp Image 2025-08-24 at 6.00.26 PM.jpeg

Los elementos de madera pierden su brillo

@victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Hay algunos vidrios de las ventanas rotos e incluso en la parte exterior de la casa (en una coincidencia) también se ve deteriorado por excavaciones que realiza actualmente el gobierno municipal.

casajuangabriel.jpeg

Obras en la calle también pueden dañar la casa

@victor.hugo.sanchez.camacho.2025

Estas obras, se asegura, son otra de las razones del deterioro de la casa ya que las excavaciones provocan daños estructurales a la mansión, de acuerdo con un reporte de Televisa en su canal N+.

Juan Gabriel
Alejandro Flores
Alejandro Flores
