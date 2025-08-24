Elaine Haro otra vez “coqueteará” con Aaron Mercury: “Yo lo quiero”

“Yo vibro en la misma sintonía que la otra persona”, dijo en tono confesional Elaine Haro durante una conversación en el cuarto con Dalilah Polanco, Shiky y Priscila Valverde.

“Ya no soy tan rechazada”, dijo cuando Shiky le contó que Aaron Mercury se le acercó durante la comida para preguntarle qué le había pasado a Elaine en la fiesta del viernes.

A diferencia de las tres primeras fiestas, en la de este viernes 22 de agosto, Elaine dejó de acercarse a Aaron Mercury. El acercamiento entre ambos habitantes había despertado la expectativa de un posible romance. Incluso en días recientes se especuló sobre una especie de triángulo amoroso entre Aldo de Nigris, Aaron, Ellaine... y hasta Mariana Botas.

Elaine explicó, en la conversación con Dalilah y Shiky, que ella sintió que Aaron la rechazaba de manera sistemática y que por eso había decidido alejarse de él, lo que fue evidente durante la fiesta del viernes.

La nueva actitud de Elaine Haro con Aaron Mercury

Pero el comentario de Shiky cambió su perspectiva de lo que está pasando en La Casa de los Famosos.

Tras escuchar que Aaron le preguntó a Shiky por ella, Haro tomó la decisión de volver al punto de la relación en la que muestra interés por él.

“Eso me demuestra que no estuve tan loca esta semana, que hay algo ahí, y yo no tengo ningún problema en ir con él y decirle que volvamos a divertirnos juntos”.

Priscila y Dalilah le recomendaron que lo hablara de frente y que se acercara a él nuevamente solamente si eso es lo que ella quiere.

Elaine decidió que sí, que eso quería y de inmediato puso manos a la obra: salió al jardín se sentó al lado de Aaron para ver el juego de bateo que inventaron Facundo y Guana.