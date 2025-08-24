Suscríbete
Famosos

Elaine Haro otra vez “coqueteará” con Aaron Mercury: “Yo lo quiero”

La habitante tuvo una conversación reveladora con Shiky y Dalilah Polanco

August 23, 2025 • 
Alejandro Flores
elaine haro aaronmercury.jpg

Elaine se acercó al influencer durante el juego de bateo en el jardín

Televisa

“Yo vibro en la misma sintonía que la otra persona”, dijo en tono confesional Elaine Haro durante una conversación en el cuarto con Dalilah Polanco, Shiky y Priscila Valverde.

“Ya no soy tan rechazada”, dijo cuando Shiky le contó que Aaron Mercury se le acercó durante la comida para preguntarle qué le había pasado a Elaine en la fiesta del viernes.
A diferencia de las tres primeras fiestas, en la de este viernes 22 de agosto, Elaine dejó de acercarse a Aaron Mercury. El acercamiento entre ambos habitantes había despertado la expectativa de un posible romance. Incluso en días recientes se especuló sobre una especie de triángulo amoroso entre Aldo de Nigris, Aaron, Ellaine... y hasta Mariana Botas.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
casa de los famosos cuarta nominación (1).jpg
Famosos
Cuarta nominación en La Casa de los Famosos México: estos son los nominados
Con nuevas reglas, los habitantes de la Casa tuvieron que ser muy cuidadosos al repartir sus votos
August 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Dalilah Polanco y Mar Contreras se dicen sus verdades en LCDLFM; sus fans desatan la guerra
August 22, 2025
Famosos
El pastel de Abelito es una locura: diseño viral y sabor regiomontano
August 22, 2025
Famosos
Al interior de la “humilde” casa de Mar Contreras, decorada por ella misma y un espejo de medio siglo
August 07, 2025

Elaine explicó, en la conversación con Dalilah y Shiky, que ella sintió que Aaron la rechazaba de manera sistemática y que por eso había decidido alejarse de él, lo que fue evidente durante la fiesta del viernes.

La nueva actitud de Elaine Haro con Aaron Mercury

Pero el comentario de Shiky cambió su perspectiva de lo que está pasando en La Casa de los Famosos.
Tras escuchar que Aaron le preguntó a Shiky por ella, Haro tomó la decisión de volver al punto de la relación en la que muestra interés por él.

“Eso me demuestra que no estuve tan loca esta semana, que hay algo ahí, y yo no tengo ningún problema en ir con él y decirle que volvamos a divertirnos juntos”.

Priscila y Dalilah le recomendaron que lo hablara de frente y que se acercara a él nuevamente solamente si eso es lo que ella quiere.
Elaine decidió que sí, que eso quería y de inmediato puso manos a la obra: salió al jardín se sentó al lado de Aaron para ver el juego de bateo que inventaron Facundo y Guana.

Elaine Haro La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
vivanninos.jpg
Famosos
Se casa actriz de "¡Vivan los niños!": Ya tiene 30 años y así de enamorada luce con su prometido
August 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
claudia-martin-embarazo-carlos--.jpg
Famosos
Claudia Martin y Carlos Said confirman que este es solo su primer embarazo: “Queremos muchos hijos”
August 23, 2025
 · 
Nayib Canaán
silvia pinal hijos.jpg
Famosos
Herencia de Silvia Pinal: Alejandra, Sylvia y Luis Enrique se repartirían 108 mdp pero no se ponen de acuerdo
August 23, 2025
 · 
Alejandro Flores
facundo robo de salvación (1).jpg
Famosos
Facundo gana la cuarta salvación y rescata a su “amigo” del Cuarto Día
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
anabrendacontrerasalexisyala.jpg
Famosos
La verdad de Ana Brenda Contreras y el supuesto video en contra de Alexis Ayala
La actriz tuvo que publicar un video para aclarar la razón por la que compartió el video
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
angleliqueboyerjuancarloscolombo.jpg
Telenovelas
15 años de “Teresa": Angelique Boyer se reencuentra con Juan Carlos Colombo
Así lucen los actores que interpretaron padre e hija en la telenovela de 2010
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
nayelireinadelacumbia (1).jpg
Famosos
¿De qué murió Nayeli, la Reina de la cumbia? Apareció en silla de ruedas en su último show
La cantante dejo´una huella importante en el género de la cumbia durante los 20 últimos años
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores
cynthia klitbo (1).jpg
Famosos
“Otra vez me defraudó el banco": Cynthia Klitbo narra cómo le “robaron” miles de dólares de nuevo
La actriz mexicana lleva cuatro días tratando de recuperar su dinero en un banco de Miami
August 22, 2025
 · 
Alejandro Flores