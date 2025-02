Noche de nominación en La Casa de los Famosos All Stars: la Jefa detectó complot y anunció sanciones severas

Llegó la cuarta noche de nominación en La Casa de los Famosos All Stars en medio de una semana llena de fuertes enfrentamientos, peleas, cambios de cuartos y estrategias, algunas limpias otras con algunas manchas de por medio. La Jefa del reality todo lo ve y detectó que varios de los jugadores revelaron su voto antes de hacerlo, por lo que se vio obligada a anunciar una advertencia.

Javier Poza leyó el comunicado del sobre negro firmada por la Jefa de La Casa de los Famosos All Stars que dice: ‘En los últimos días se han detectado conversaciones en las que lagunos habitantes fueron explicitos en sus intenciones de voto’. De concretarse y confirmarse el complot, las figuras del reality deberán enfrentar sanciones severas.

La dura advertencia de la Jefa si se cumple el complot tectado

No hay posibilidad de que dentro de La Casa de los Famosos All Stars se lleve un complot sin que la Jefa lo sepa, es por esa razón que de concretarse la estrategia que la dueña de casa indicó que vio, los jugadores deberán enfrentar las consecuencias.

‘Si al momento de nominar, estos habitantes lo hacen (dar el voto) tal cual lo han anunciado se considerará complot y se sancionará con la anulación parcial o total de esos votos, atentamente, la Jefa’, indicó Javier Poza al leer textual el sobre negro con la advertencia.

Los jugadores del reality tienen permitido generar estrategias para ganar y votar, pero, tienen prohibido revelar, de forma explícita, su voto antes de anunciarlo en el confesionario.

Los famoso que podrían ser sancionados por la Jefa si cumplen con el voto revelado

No, el reglamento de La Casa de los Famosos All Stars indica que no se puede indicar el nombre ni la cantidad de puntos que un jugador le va a dar a otro dentro del confesionario, así como tampoco podrán dar señales con apodos o números que revelan su intención de voto.

Grupo 1:

Alfredo Adame

Vane

Caramelo

Niurka Marcos

Rey Grupero

Alejandra

Grupo 2:

Diego Soldano

Nacho Casano

Carlos Chávez

Rosa

Julia Gama

Paulo Quevedo

Lupillo Rivera

Aleska Génesis

Si La Casa de los Famosos All Stars encuentra que los participantes de estos dos grupos cumplen con lo hablado sobre su voto, los votos les serán anulados por hacer complot o acuerdo de votos.