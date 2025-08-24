Suscríbete
Famosos

¿Broma de chava’? Ninel Conde desata más especulaciones sobre su salida de LCDLFM

El Bombón Asesino primero dijo una cosa, y luego otra...

August 24, 2025 • 
MrPepe Rivero
ninel-salida-casa--.jpg

Ninel Conde

Instagram

Fue anunciada como una de las cartas fuertes para la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que cuando Ninel Conde resultó eliminada a la tercera semana, tomó al público por sorpresa.

En internet comenzaron a circular versiones sobre los verdaderos motivos de esa sorpresiva eliminación, y que Ninel tuviera conciertos programados en Colombia para este penúltimo fin de semana de agosto, provocó aún más sospechas de que todo estaba planeado.

Así que durante una transmisión en vivo del viernes 22 de agosto, Ninel Conde posó ante la cámara con el estilista y actor Mauricio Mejía, y dijeron que la salida del Bombón Asesino había sido previamente pactada.

“Yo ya estaba muy cansada por eso me salí”, dijo Ninel, mientras Mauricio Mejía agregó: “Ya estaba firmado eso, chavas, ¿para qué votaban?”.

Ninel relató que, al volver a Miami, en el aeropuerto la cuestionaron del porqué llevaba tantas maletas; así que respondió que había entrado a La Casa de los Famosos México, a lo que el oficial le preguntó por qué había durado solo tres semanas.

“Me salí a las tres semanas porque no aguanté. No me sacaron, me salieron, me salí”, dijo Ninel.

“Por contrato”, agregó Mauricio Mejía.

Pero luego Ninel Conde negó que hubiera salido por contrato de La Casa de los Famosos México

Al hacerse escándalo por las declaraciones de su transmisión en vivo, Ninel Conde reapareció para negar que hubiera sido previamente pactada su eliminación del reality show.

“Ayer hicimos un live y estábamos en el cotorreo total, era broma, con nuestro humor característico, de chavas, cotorreen"; dijo Ninel Conde.

Sin embargo, eso solo despertó aún más dudas sobre el verdadero motivo por el que salió, aunque hay que recordar que La Casa de los Famosos México ha insistido en que la decisión es del público, y para eso hay un interventor que da fe de los votos.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
