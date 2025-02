¿Laura Bozzo y Alfredo Adame, en la suite? La conductora estalló contra la producción de ‘LCDLF’ por esta razón

Laura Bozzo estalló contra la producción de “La Casa de los Famoso All Stars 2025” cuando se dio a conocer que ella fue la más votada para compartir la suite del Líder con Alfredo Adame, quien la obtuvo en la prueba de la semana. Su reacción se volvió viral.

Todo comenzó cuando todos los participantes del reality de Telemundo se reunieron en el patio para conocer quién sería el elegido por los televidentes para subir con el polémico conductor. Cuando la peruana supo que ella fue la seleccionada, rápidamente se mostró molesta y se expresó negativamente, afirmando que le estaban faltando al respeto.

¿Qué pasó con Laura Bozzo en “La Casa de los Famosos All Stars”?

Laura Bozzo se quejó con la producción por haberla elegido como acompañante de Alfredo Adame en la suite. “Pueden reírse lo que quieran, pero a mí se me respeta, ¿okey?”, dijo la conductora de “Laura en América”.

Así fue la reacción de Laura Bozzo al enterarse que compartiría la suite con Alfredo Adame.

Luego, explicó por qué no podía aceptar los beneficios: “Yo no puedo subir, yo tengo un problema en la pierna, en la rodilla. Y no voy a subir para hacer el papel del ridículo, el papel tonto. Lo lamento por el público, al que amo con todo mi corazón, pero a mí no me van a obligar a hacer algo que no quiero hacer porque no puedo hacerlo psicológicamente, ni físicamente”.

Bozzo, quien se había lamentado tras haber cambiado de habitación , explotó contra todos y, visiblemente molesta, dijo que “se buscaran a otra vieja para burlarse”.

Laura se metió a la casa y dejó a todos con la boca abierta; sin embargo, lo impensable pasó: Adame la defendió y dijo que ella ya había advertido que no podía subir a la suite.

Para la buena suerte de la polémica presentadora, la producción accedió y entonces eligieron al segundo habitante más votado para que compartiera la suite con Adame.

¿Quién compartirá la suite esta semana con Alfredo Adame en “LCDLFALLSTARS”?

Lupillo Rivera fue el segundo participante más votado por el público para que compartiera la suite con Alfredo Adame. Esto no solo generó burlas, sino que también es una oportunidad para que el reality ofrezca más contenido.

Alfredo Adame y Lupillo Rivera compartirán la suite en “La Casa de los Famosos All Stars”. (Telemundo)

Los participantes aplaudieron entre risas y abrazaron a ambos participantes: “¡Beso!, ¡beso!”, les decían.

NO TE PIERDAS: