La Casa de los Famosos All Stars: ellos son los habitantes que La Jefa sancionó y ahora están nominados

La Casa de los Famosos All Stars está para alquilar balcón y que no te pierdas un solo capítulo. En la cuarta semana sus habitantes fueron descubiertos por La Jefa en un complot armado y dividido en dos grupos diferentes que los llevó directo a la trampa y varios cayeron en ella sin escapatoria de la sanción advertida por el reality.

La Jefa detectó que 14 de los 20 participantes armaron un complot explícito para votar en el confesionario, y tras confirmarse su osada jugada sucia de cara a las reglas de La Casa de los Famosos All Stars la jefa anuló sus votos y la placa final quedó conformada por Niurka Marcos, Julia Gama, Rey Grupero, Paulo Quevedo, Nacho Cassano y Alejandra Tijerina.

La Jefa cumplió su promesa del sobre negro y sancionó el complot Captura Telemundo

Hicieron complot y terminaron nominados en La Casa de los Famosos All Stars

De los 14 habitantes del reality que hicieron complot, 6 fueron nominados. Un claro revés para los estrategas del juego.

Niurka Marcos: votó y La Jefa anuló sus votos

Julia Gama: uno de sus votos fueron anulados

Rey Grupero: votó y La Jefa anuló sus votos

Paulo Quevedo: votó y La Jefa anuló sus votos

Nacho Cassano: votó y La Jefa anuló sus votos

Alejandra Tijerina:votó y La Jefa anuló sus votos

Ellos son los nominados de la semana en “La Casa de los Famosos All Stars 2025”. (Telemundo)

Los otros habitantes que hicieron complot pero se salvaron de ir a la placa del lunes 3 de marzo

Uriel del Toro

Manelyk Gonzalez

Diego Soldano

Caramelo

Carlos Chávez

Aleska Génesis

Rey Grupero

Rosa Caiafa

Tal cual como lo había advertido La Jefa, 14 de los 20 jugadores dentro de La Casa de los Famosos All Stars entraron en un complot que llevó a 6 de ellos a vivir en primera persona la nominación y uno de ellos, a menos que sea salvado, deberá enfrentarse al voto del público y el que menos porcentaje de favoritismo reciba como apoyo, deberá dejar el juego el lunes 3 de marzo.