La Casa de los Famosos All Stars filtró la furia de Alejandra Tijerina contra Julia Gama: ‘No me caes bien’

La Casa de los Famosos All Stars puso al descubierto la fuerte interna que hay entre Alejandra Tijerina y Julia Gama. Las dos participantes del reality están a punto de tomarse el pelo, pues ninguna soporta a la otra. La actriz mexicana fue sincera y no quiere que la modelo brasileña se le cruce en su camino.

‘Hablemos de Julia y Alejandra que traen una fuerte desde antes de entrar a la casa.Estas semanas de convivencia solo se ha potencializado’, indicó el presentador de La Casa de los Famosos All Stars, Javier Poza.

Alejandra Tijerina y Julia Gama en la placa de nominados Instagram.

Alejandra Tijerina recibió el apoyo de Rey Grupero y de Manelyk González

Alejandra Tijerina dejó claro en el confesionario que no soporta más a Julia Gama y pidió “que se le ponga un alto”, la actriz indicó que no le gusta cómo juega Julia y mucho menos lo que está haciendo. En charla con Manelyk, Alejandra Tijerina indicó que lo que trae Julia Gama con ella, es ‘un capricho, porque no tiene motivos para hacer lo que le hace’.

‘Yo no soy hipócrita, no me caes bien, quítate’, expresó Alejandra Tijerina en su charla con Manelyk González, haciendo alusión a lo que piensa de Julia y lo que quiere que la modelo haga cuando se le cruza en su camino. ‘¡Ya me tiene harta, güey!’, agregó la actriz.

Alejandra Tijerina recibió el apoyo de Rey Grupero y de Manelyk González Captura Telemundo

Rey Grupero también le dio su apoyo, y le aseguró que Julia Gama le tiene envidia por su belleza.

Alejandra Tijerina y Julia Gama en la placa de nominados

Las polémicas votaciones del pasado jueves 27 de febrero dejó entre las seis nominadas a Alejandra Tijerina y Julia Gama. Las dos podrían quedarse en el juego o una de ella decirle adiós para siempre al reality el próximo lunes 3 de marzo.

Ellos son los nominados de la semana en “La Casa de los Famosos All Stars 2025”. (Telemundo)

Pero aún queda una chance a favor de Julia Gama y que Alejandra Tijerina vaya directo al voto del público, y es que Rosa Caiafa la salve. La participante le ganó en un duelo de póker la posibilidad a Alfredo Adame de salvar a uno de los nominados en La Casa de los Famosos All Stars, y según había revelado La Jefa, Julia y Rosa hicieron parte del grupo 2 que se había unido en complot. ¿A quién salvará Rosa Caiafa?