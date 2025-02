El drama de este querido miembro de ‘La Casa de los Famosos All Stars': ¡su hijo se enfermó y él no lo sabe!

Como te contamos en TVyNovelas, las reglas al interior de “La Casa de los Famosos All Stars” son muy estrictas al respecto: todos los participantes tienen prohibido cualquier artefacto que los conecte con el mundo exterior para evitar trampas y esto, en ocasiones, da lugar a situaciones muy dolorosas para los inquilinos.

Es el caso del actor Diego Soldano, quien participó en la tercera temporada en “La Casa de los Famosos” y que forma parte de la lista de nominados de la semana, por lo que podría salir en la Gala de este lunes; por si esto fuera poco, la familia del intérprete vivió hace poco una situación terrible de la que él no está enterado: ¡uno de sus hijos fue a dar al hospital debido a una severa enfermedad respiratoria!

¿QUÉ LE PASÓ AL HIJO DE DIEGO SOLDANO EN PLENO ENCIERRO POR “LA CASA DE LOS FAMOSOS ALL STARS”?

En entrevista para la revista “People en Español” Ibana Lizarraga, la exesposa de Diego Soldano, se sinceró y reconoció que las últimas dos semanas han sido muy complicadas para ella debido a un fuerte revés en la salud de Dante, el menor de sus hijos:

“Tiene neumonía bacteriana. Lo he tenido mal dos semanas”, detalló Ibana al tiempo que aceptó que, aunque realmente llegó a preocuparse por Dante, ahora el adolescente ya está mucho mejor y fue dado de alta, lo que le da más esperanzas de verlo recuperado al 100.

“Gracias a Dios se irá recuperando poco a poco con sus cuidados necesarios (…) ya está mejor y en casa, seguiremos con el tratamiento por 10 días más”, aceptó la esposa de Diego Soldano, quien por cierto confirmó que el intérprete no sabe nada de este alarmante episodio.

“Él no sabe nada, la producción no quiso decirle para no preocuparlo”, concluyó Ibana Lizarraga para “People en Español”. Como ves, si Diego Soldano sale este lunes, se topará con una desagradable noticia que seguramente le caerá como balde de agua fría... ¡habrá que ver qué pasa esta noche en la eliminación de “ La Casa de los Famosos All Stars ”!

¿QUIÉN ES DIEGO SOLDANO?

Diego Soldano, nacido en Buenos Aires en 1969, es un actor argentino radicado en México que ganó notoriedad gracias a sus participaciones en icónicas producciones de Telemundo como “La patrona” y “La doña”.