Romina Marcos y su novia Laura Salazar a punto de dar el siguiente paso en su relación, ¿se casan?

A casi un año de comenzar su coqueteo con la doctora Laura Salazar, la hija de Niurka, Romina Marcos, se encontró con la prensa y ante los micrófonos reveló que ambas están a punto de dar el siguiente paso en su relación.

Meses atrás, Romina confesaba su atracción por Laura, y aunque en ese momento no se asumía como lesbiana, admitió que estaba feliz con todo lo que ella le hacía sentir y que estaba abierta a experimentar y darse la gran oportunidad.

Su deseo se volvió realidad, pues Salazar, doctora y experta en sexualidad, contó que fue Romina quien dio el primer paso al enviarle un mensaje a través de su Instagram, y el resto es historia.

Romina y Laura no dudan en compartir diversos aspectos de su relación, incluso cómo adoptaron y cuidan a sus dos perritos, a lo que tratan como sus pequeños hijos.

Sin embargo, no viven juntas, por lo que ante los medios de comunicación, la cantante y tiktoker anunció que darían el siguiente paso, a lo que los reporteros cuestionaron si se trataba de una boda.

“Ahorita ya estamos por dar el siguiente paso... ", dijo con emoción y un tono de voz más agudo y tierno, mientras volteaba a ver a su pareja, quien corroboró que “sería mudarnos juntas, qué emoción”, expresó Romina.

La decisión de vivir juntas no fue tomada a la ligera. Romina explicó que lo han platicado con calma y que ambas desean una relación más íntima y cercana. Además, destacó el apoyo incondicional de su familia, especialmente en esta etapa de su vida: “Me dicen que me ven feliz, plena y completa junto a Laura. Eso me llena el corazón”.

¿Cómo comenzó su historia de amor?

En diciembre de 2024, la hija de Niurka le envió un mensaje a Laura, a su cuenta de Instagram, el cual tardó dos semanas en responder. Tras conversar, quedaron en su primera cita: una clase de piñata de barro.

El 13 de febrero, Laura le pidió a Romina que fuera su novia tras haber planeado ver una película junto a varias amigas. Luego del sí, le mostró una canción que le había compuesto.

Para el 21 de marzo, donde Romina ofreció su primer concierto en solitario en el Foro 1869 de la Ciudad de México, se hizo viral el momento en el que la cantante le dedicó una canción a Laura.

La sexóloga no dudó en subir al escenario con un hermoso ramo de flores.

Desde entones, la pareja no ha dejado de presumir su noviazgo a través de románticas publicaciones en sus redes sociales.

¿Qué opina Niurka sobre la relación de Romina y Laura?

La vedette cubana ha expresado su apoyo incondicional a su hija y en declaraciones a la prensa celebró la felicidad que la doctora ha traído a la vida de Romina. Sobre su nuera, añadió: “es muy linda y respetuosa conmigo”.

Niurka reflexionó sobre la importancia de no juzgar, insistiendo en que cada persona enfrenta sus propias batallas.

“No sabemos qué tanto le ha dado la vida, cuántos golpes, cuánto ha sufrido, cuántas decepciones. Todos los seres humanos nos ponemos una coraza de protección para que la vida nos duela menos”, expresó.

Finalmente destacó lo cariñosa que es Laura con Romina y lo mucho que valora que su hija estuviera en una “zona de confort”.