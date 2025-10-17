Suscríbete
Romina Marcos y su novia recurren a un brujo para una misión especial ahora que ya viven juntas

La hija de Niurka dijo que a ella y a su pareja, Laura Salazar, les urgía hacer una limpia.

October 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Romina-Marcos.jpg

Romina y Laura Salazar ya viven juntas.

“Queríamos Lau y yo, limpiar energéticamente la casa”.

Recientemente, la hija de Niurka Marcos, Romina, y su novia, la doctora Laura Salazar, anunciaron que estaban por dar el siguiente paso en su relación. Y aunque muchos usuarios en redes sociales especularon que se trataba de una boda, lo cierto es que ellas planeaban en irse a vivir juntas.

La joven cantante decía ante la prensa que ella y Laura ya lo habían platicado y llegaron a la conclusión de que buscan tener una relación mucho más cercana e íntima.

Romina, acompañada de su inseparable compañera, con quien lucía bastante feliz, decidió hacer pública la noticia, misma que al parecer ya tenían tiempo planeando.

Apuntó que su familia y seres queridos siempre la han apoyado, especialmente ahora en ésta etapa de su vida en donde le brindaron todo su apoyo e incluso le dicen lo feliz, plena y completa que se ve actualmente junto a su novia.

“Ahorita ya estamos por dar el siguiente paso... ", dijo con emoción y un tono de voz más agudo y tierno, mientras volteaba a ver a su pareja, quien corroboró que “sería mudarnos juntas, qué emoción”.

Pasaron los días, y la pareja ya dio ese ansiado paso. Romina y Laura hallaron el departamento donde vivirán, sin embargo, antes de llevar todas sus pertenencias, la pareja decidió hacer una limpieza energética.

“Personalmente me urgía hacer eso porque yo soy muy de energías percibo mucho. Queríamos Lau y yo, limpiar energéticamente la casa, había unos inquilinos viviendo antes y dijimos ‘no, pues que se vaya su energía, que llegue la nuestra”, comentó Marcos.

Y para desechar las malas energías, Romina y su novia acudieron a un especialista en el tema: Christian Ramírez, quien en Instagram se hace llamar ‘Brujo Cris’ y se presenta como “tarotista, angelólogo y terapeuta holístico”.

Romina compartió emocionada que “vino mi ‘Brujo Cris’ a hacernos una limpia de casa espectacular, o sea, cómo les explico que se quedó como tres horas acá”, indicó.

La joven cantante aseguró que después de ese trabajo siente que la casa que comparte con su novia ya está solamente con la energía de ambas.

Romina Marcos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
