Reportan terrible muerte de integrante de una banda de regional mexicano en explosión de taller de pirotecnia

“Nos quedamos con sus risas, sus ocurrencias, los momentos compartidos y con cada recuerdo que nos regaló”.

Este 7 de octubre se registró la explosión de un taller de pirotecnia ubicado en el municipio de San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala. Desafortunadamente, el mortal incidente cobró la vida de un integrante de ‘La Imparable Banda Dos Reinas’.

Identificado como Juan David Barranco Morales, el clarinetista de 22 años resultó gravemente herido inicialmente, por lo que fue trasladado a un hospital, sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento.

Juan David era clarinetista en ‘La Imparable Banda Dos Reinas’, agrupación originaria de Tlaxcala, la cual emitió un comunicado para lamentar su muerte y externar sus condolencias a la familia.

“Hoy nos toca despedir a un gran músico y, sobre todo, a un gran ser humano que dejó una huella en nuestra banda y en cada persona que tuvo la dicha de compartir algún momento con él. Nos quedamos con sus risas, sus ocurrencias, los momentos compartidos y con cada recuerdo que nos regaló”, se lee el comunicado que emitió la agrupación.

“Y aunque hoy nos toca despedirte, tu clarinete siempre seguirá soñando, porque cada nota que alguna vez tocaste seguirá viviendo en nuestra música y en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano”, finaliza el mensaje.

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Descanse en paz.