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Reportan que Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras sufrir caída y tendría SEVERA FRACTURA

Apenas el fin de semana apareció en silla de ruedas en su concierto de despedida en la Plaza de Toros México.

Octubre 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Ramón Ayala y su hijo enfrentan una demanda en Texas.

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“Me dicen que Don Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras caerse”.

Esta mañana se dio a conocer que Ramón Ayala habría sido hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída que le provocó una fractura en un hombro. ‘El Rey del Acordeón’ se encuentra estable y bajo observación, según filtró la creadora de contenido ‘Chamonic’.

Pese a que no se ha dado una confirmación oficial por parte de la familia o del equipo de trabajo del músico, Jacqueline Martínez sostiene que el accidente habría ocurrido en un hotel.

TE RECOMENDAMOS: Escándalo en concierto de despedida de Ramón Ayala: apagaron las luces y SACARON A MILES de asistentes

El reporte se da unos días después de su concierto de despedida en la Plaza de Toros México, donde Ayala apareció en silla de ruedas.

“Me dicen que Don Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras caerse. Tiene fracturado un hombro, se encuentra estable pero en observación”, publicó Martínez sin precisar la fecha exacta del incidente o el hospital donde fue atendido.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Ramón Ayala Jr. responde a las acusaciones de 4gr3sión s3x4al de tres exempleados: “Yo estoy bien”

Hasta ahora, las cuentas oficiales del artista no han emitido un comunicado.

Tampoco hay un posicionamiento público de familiares, músicos de ‘Los Bravos del Norte’ o representantes de la producción que acompañó sus recientes conciertos.

Ramón Ayala Fractura
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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