Reportan que Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras sufrir caída y tendría SEVERA FRACTURA

“Me dicen que Don Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras caerse”.

Esta mañana se dio a conocer que Ramón Ayala habría sido hospitalizado de emergencia tras sufrir una caída que le provocó una fractura en un hombro. ‘El Rey del Acordeón’ se encuentra estable y bajo observación, según filtró la creadora de contenido ‘Chamonic’.

Pese a que no se ha dado una confirmación oficial por parte de la familia o del equipo de trabajo del músico, Jacqueline Martínez sostiene que el accidente habría ocurrido en un hotel.

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El reporte se da unos días después de su concierto de despedida en la Plaza de Toros México, donde Ayala apareció en silla de ruedas.

“Me dicen que Don Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras caerse. Tiene fracturado un hombro, se encuentra estable pero en observación”, publicó Martínez sin precisar la fecha exacta del incidente o el hospital donde fue atendido.

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Hasta ahora, las cuentas oficiales del artista no han emitido un comunicado.

Tampoco hay un posicionamiento público de familiares, músicos de ‘Los Bravos del Norte’ o representantes de la producción que acompañó sus recientes conciertos.