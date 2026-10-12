Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Escándalo en concierto de despedida de Ramón Ayala: apagaron las luces y SACARON A MILES de asistentes

¿Qué pasó en la Plaza México en el último show de ‘El Rey del Acordeón y por qué salió en silla de ruedas?

Octubre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ramon-Ayala.jpg

Concierto de Ramón Ayala en la Plaza de Toros fue cancelado intempestivamente.

Getty Images/X

“Fue una falta total de respeto que le apagaran el micrófono y las luces a la mitad de la canción”.

El adiós a Ramón Ayala de los escenarios terminó decepcionando a los miles de asistentes a la Plaza de Toros México. Y es que cuando todavía no terminaba la presentación de ‘El Rey del Acordeón’, las luces y el sonido se apagaron y al mismo tiempo evacuaron a todos.

Los seguidores del intérprete lamentaron no escuchar sus últimas palabras.

Don Ramón Ayala junto a ‘Los Bravos del Norte’ ofrecían un concierto en ‘La Monumental’ como parte de su gira de despedida ‘La historia de un final’, que tenía como propósito celebrar los 80 años de vida del cantante y los 72 de trayectoria.

TE RECOMENDAMOS:

El evento que convocó a más de 40 mil personas dejó a todos asombrados con el repentino apagón de luces y sonido, y después todos manifestaron su descontento al ser desalojados del recinto sin mayor explicación.

“Pésimo cortar con el audio, pésimo recinto para una despedida de Ramón Ayala, siempre con usted señor”.
“Fue una falta total de respeto que le apagaran el micrófono y las luces a la mitad de la canción”.

“Le hicieron tremenda grosería, a la Plaza de Toros le quedó grande el talento del señor Ayala”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron en redes sociales.

Hasta el momento no hay una explicación oficial que permita esclarecer por qué se interrumpió el espectáculo, sin embargo, el director de TVyNovelas, Gil Barrera señaló directamente al alcalde de Benito Juárez por la suspensión.

En su cuenta de X compartió imágenes de personas que abandonan ‘La México’ y reiteró sus señalamientos contra el funcionario.

NO TE VAYAS SIN LEER:

¿Por qué Ramón Ayala aparició en silla de ruedas?

En septiembre pasado, el músico estuvo varios días internado por un cuadro de neumonía y aunado a ello se sumaron otros diagnósticos que marcaron su condición de salud, mismos que han limitado su movilidad.

Ayala también manifestó que ha sufrido varias caídas por la falta de fuerza en las piernas.

Ramón Ayala Plaza de Toros La México
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ese perez eduin caz.jpg
Famosos
Eduin Caz consuela a Ese Pérez con mucho dinero y lo llama “el verdadero ganador de La Casa de los Famosos”
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
la grana vip quinto eliminado.jpg
Famosos
¿Quiénes lloraron por el quinto eliminado de La Granja VIP; y por qué Pimpinela amenazó a Kunno y Manelyk?
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
quien es la mascara estreno.jpg
Famosos
Un ícono de la televisión estaba detrás de Gárgola, el primer revelado de "¿Quién es la Máscara?”
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
pablo montero natalia alcocerla granja vip.jpg
Famosos
Natalia Alcocer dice que tenía 17 años cuando Pablo Montero se enamoró de ella: “Estaba muy chiquita”
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
amar demasiado infinito amor.jpg
Telenovelas
La maldición detrás de “Amar demasiado”, telenovela en la que se basa “Infinito Amor”, que estrena Televisa
Tres tragedias sucedieron antes y durante la grabación de la telenovela portuguesa de 2020
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
yuridia.jpg
Famosos
Yuridia confiesa que se emborrachó para sacar adelante un concierto donde todo salió mal
Su presentación en Tuxtla Gutiérrez tuvo varios contratiempos, entre ellos una torrencial lluvia
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
alex bisogno (3).jpg
Famosos
¿Qué le robaron a Alex Bisogno en un gimnasio y cuánto costaban esos objetos?
Alex Bisogno denunció que fue una de las víctimas de un robo masivo mientras entrenaba
Octubre 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
faisy-mecaigo-.jpg
Famosos
Faisy revela lo mejor de “Me caigo de risa” en sus 12 años con la familia disfuncional
Ante el estreno de la nueva temporada, el conductor nos comparte cómo ha sido el camino recorrido.
Octubre 11, 2026
 · 
Edson Vázquez