Escándalo en concierto de despedida de Ramón Ayala: apagaron las luces y SACARON A MILES de asistentes

“Fue una falta total de respeto que le apagaran el micrófono y las luces a la mitad de la canción”.

El adiós a Ramón Ayala de los escenarios terminó decepcionando a los miles de asistentes a la Plaza de Toros México. Y es que cuando todavía no terminaba la presentación de ‘El Rey del Acordeón’, las luces y el sonido se apagaron y al mismo tiempo evacuaron a todos.

Los seguidores del intérprete lamentaron no escuchar sus últimas palabras.

Don Ramón Ayala junto a ‘Los Bravos del Norte’ ofrecían un concierto en ‘La Monumental’ como parte de su gira de despedida ‘La historia de un final’, que tenía como propósito celebrar los 80 años de vida del cantante y los 72 de trayectoria.

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El evento que convocó a más de 40 mil personas dejó a todos asombrados con el repentino apagón de luces y sonido, y después todos manifestaron su descontento al ser desalojados del recinto sin mayor explicación.

“Pésimo cortar con el audio, pésimo recinto para una despedida de Ramón Ayala, siempre con usted señor”.

“Fue una falta total de respeto que le apagaran el micrófono y las luces a la mitad de la canción”.

“Le hicieron tremenda grosería, a la Plaza de Toros le quedó grande el talento del señor Ayala”, fueron algunos de los comentarios que se publicaron en redes sociales.

Hasta el momento no hay una explicación oficial que permita esclarecer por qué se interrumpió el espectáculo, sin embargo, el director de TVyNovelas, Gil Barrera señaló directamente al alcalde de Benito Juárez por la suspensión.

En su cuenta de X compartió imágenes de personas que abandonan ‘La México’ y reiteró sus señalamientos contra el funcionario.

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¿Por qué Ramón Ayala aparició en silla de ruedas?

En septiembre pasado, el músico estuvo varios días internado por un cuadro de neumonía y aunado a ello se sumaron otros diagnósticos que marcaron su condición de salud, mismos que han limitado su movilidad.

Ayala también manifestó que ha sufrido varias caídas por la falta de fuerza en las piernas.