Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

“Parece que Coco Levy ya se va": Ariel López Padilla confirma sus declaraciones contra su ex cuñado

Coco Levy padece una enfermedad que afecta la sangre y la oxigenación. López Padilla, su ex cuñado, dice: “Nunca hemos tenido reconciliación”

Junio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
ariel lopez padilla coco levy.jpg

Ariel López Padilla contra Coco Levy

Instagram / Captura El Minuto que Cambió mi Destino

“Entre Coco Levy y yo nunca ha habido una reconciliación”, dice Ariel López Padilla en un video en el que confirma su mala relación.

Su vínculo comenzó cuando Ariel fue pareja de Mariana Levy, hermana de Coco. Desde entonces tuvieron enfrentamientos que los llevaron a distanciarse incluso con declaraciones públicas.
Mariana y Ariel apenas estuvieron casados un año y medio y se divorciaron en 1997. La actriz murió de manera trágica en 2005, lo que aumentó los enfrentamientos entre Coco y Ariel, por cuestiones familiares, incluyendo la herencia que le tocaba a María, la hija que tuvieron Ariel y Mariana.
TE RECOMENDAMOS: Reportan la muerte de la mamá de Kimberly y Steffany Loaiza

La enfermedad de Coco Levy

La semana pasada, Susan Taunton hizo público que sus esposo Coco Levy atraviesa una crisis de salud debido a un raro padecimiento.
Como informamos en TVyNovelas, el hijo de Talina Fernández todavía está en el proceso de consultar médicos para obtener un diagnóstico para sus síntomas.

Más noticias internacionales de impacto:
bonnie-tyler--.jpg
Hollywood
Bonnie Tyler, cantante de ‘Total Eclipse of the Heart’ DESPIERTA del coma, pero se encuentra “muy grave”
Tras varias semanas internada en un hospital en Portugal, salió del coma.
Junio 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Luto por la muerte de la mamá del extraterrestre ‘Alf’, Anne Schedeen; perdió la vida a los 77 años
Junio 15, 2026
Hollywood
Nick Reiner, acusado de matar a sus padres, pide al juez que le entregue la herencia
Junio 12, 2026
Hollywood
Como en ‘Accidente’, hijo de 4 años de famosa estrella de la TV, salió “catapultado” desde un INFLABLE
Junio 12, 2026
Hollywood
Demandan DE NUEVO a Sean ‘Diddy’ Combs: lo señalan de 4buso s3xual a un actor infantil
Junio 11, 2026
Talay-Riley.jpg
Hollywood
Apuñ4lan hasta LA MUERTE al compositor de éxitos de Dua Lipa y Britney Spears en el jardín de su casa
Junio 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ex-James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Exesposa de James Van Der Beek se casa A TRES MESES de la muerte del actor; decía que estaba “desconsolada”
Junio 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Emme-Oskar-Muniz.jpg
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Matthew-Perry.jpg
Hollywood
Condenan a 3 años 5 meses de prisión a exasistente de Matthew Perry de ‘Friends’ por INYECTARLE ketamina
Mayo 28, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Lo que se sabe hasta ahora es que su cuerpo produce una cantidad anormal de hemoglobina, lo cual hace que su sangre parezca “engrudo” y que no oxigene correctamente su cerebro.
Esta condición se llama eritrocitosis, conocida también como policitemia.

El audio de Ariel López Padilla contra Coco Levy

Este miércoles se filtró un audio en el que Ariel López Padilla habla de la enfermedad de Coco Levy.

“El ultimo de los ex cuñados se anda ya también yendo, está con una enfermedad muy grave, el dichoso Coco Levy... pues bueno parece ser que ya se va el último”.

Esta declaración de López Padilla generó escándalo por considerarla indolente o por lo menos insensible.
Horas después, este mismo miércoles, el actor publicó un video con la intención de explicar el audio.

Confirmó que es suyo, que lo envío de manera privada a alguien más y que “por cuestión del destino” terminó por filtrarse.
López Padilla también insiste en que su relación con Coco Levy es mala.

“Han sido 30 años de una relación extremadamente complicada y tóxica de muchos contrastes el señor Coco Levy y yo nunca hemos tenido reconciliación; siempre ha sido abiertamente una batalla, un desgaste”.

Después de explicar su relación de rivalidad, López Padilla se refiere a la enfermedad de su ex cuñado:

“Espero que esté bien, no le deseo mal a nadie, quien me conoce sabe que soy una persona que no pierde el tiempo en desearle mal a nadie, ni odiar a nadie”.

Ariel López padilla Coco Levy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Maluma.jpg
Famosos
Andrea Legarreta, Wendy Guevara y Paco de Miguel presumen SU ENCUENTRO con Maluma: “llévame a tu lado”
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Luis Miguel
Famosos
Reportan que Luis Miguel sigue hospitalizado en Nueva York por una intervención MUY DELICADA
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Altair Jarabo
Famosos
Altair Jarabo y su esposo francés, 19 años mayor, ya estarían SEPARADOS: “ya hace vida de soltero”
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-princesa-Noruega.jpg
Famosos
Condenan al HIJO DE LA PRINCESA heredera de Noruega a 4 años de prisión por dos cargos de vi0l4ci0n
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Zabaleta-Nodal.jpg
Famosos
Susana Zabaleta SE LANZA contra Ángela y Nodal: a ella la llama “enana” y a él “acabamos odiándolo”
La cantante se refirió a Christian como “el innombrable” y terminó mentándole la madre.
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Inflable.jpg
Viral
¡Otra vez un inflable! Viento eleva brincolín y deja al menos 10 niños HERIDOS en Coahuila
El grupo de menores que jugaba al interior entró en pánico ante el movimiento y colapso del megabrincolín.
Junio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
amandamiguel-galan-4.jpg
Famosos
Encontramos a Amanda Miguel con un misterioso galán en Polanco
A cuatro años de la muerte de Diego Verdaguer, ¿se da nueva oportunidad en el amor?
Junio 16, 2026
 · 
Liliana Lejarazu
Gabriel Soto
Famosos
Gabriel Soto se apunta para Ring Royale y no es broma: “Me encantaría subirme al ring
¡Ojo aquí, Poncho de Nigris!
Junio 16, 2026
 · 
Nayib Canaán