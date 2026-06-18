“Parece que Coco Levy ya se va": Ariel López Padilla confirma sus declaraciones contra su ex cuñado

“Entre Coco Levy y yo nunca ha habido una reconciliación”, dice Ariel López Padilla en un video en el que confirma su mala relación.

Su vínculo comenzó cuando Ariel fue pareja de Mariana Levy, hermana de Coco. Desde entonces tuvieron enfrentamientos que los llevaron a distanciarse incluso con declaraciones públicas.

Mariana y Ariel apenas estuvieron casados un año y medio y se divorciaron en 1997. La actriz murió de manera trágica en 2005, lo que aumentó los enfrentamientos entre Coco y Ariel, por cuestiones familiares, incluyendo la herencia que le tocaba a María, la hija que tuvieron Ariel y Mariana.

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La enfermedad de Coco Levy

La semana pasada, Susan Taunton hizo público que sus esposo Coco Levy atraviesa una crisis de salud debido a un raro padecimiento.

Como informamos en TVyNovelas, el hijo de Talina Fernández todavía está en el proceso de consultar médicos para obtener un diagnóstico para sus síntomas.

Lo que se sabe hasta ahora es que su cuerpo produce una cantidad anormal de hemoglobina, lo cual hace que su sangre parezca “engrudo” y que no oxigene correctamente su cerebro.

Esta condición se llama eritrocitosis, conocida también como policitemia.

El audio de Ariel López Padilla contra Coco Levy

Este miércoles se filtró un audio en el que Ariel López Padilla habla de la enfermedad de Coco Levy.

“El ultimo de los ex cuñados se anda ya también yendo, está con una enfermedad muy grave, el dichoso Coco Levy... pues bueno parece ser que ya se va el último”.

Esta declaración de López Padilla generó escándalo por considerarla indolente o por lo menos insensible.

Horas después, este mismo miércoles, el actor publicó un video con la intención de explicar el audio.

¡Ariel López Padilla ACEPTA la culpa tras audio filtrado donde habla de su ex cuñado, Coco Levy!#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: : https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/eIuUO6gohW — De Primera Mano (@deprimeramano) June 18, 2026

Confirmó que es suyo, que lo envío de manera privada a alguien más y que “por cuestión del destino” terminó por filtrarse.

López Padilla también insiste en que su relación con Coco Levy es mala.

“Han sido 30 años de una relación extremadamente complicada y tóxica de muchos contrastes el señor Coco Levy y yo nunca hemos tenido reconciliación; siempre ha sido abiertamente una batalla, un desgaste”.

Después de explicar su relación de rivalidad, López Padilla se refiere a la enfermedad de su ex cuñado: