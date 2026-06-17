Reportan la muerte de la mamá de Kimberly y Steffany Loaiza

Los perfiles de redes sociales de Steffany Loaiza se llenaron con mensajes de aliento y apoyo.

Hacia el mediodía de este 17 de junio se dio a conocer la lamentable noticia de que su madre murió, confirmado por influencers y comentaristas de espectáculos como Eddy Nieblas y Javier Ceriani.

El fallecimiento de la señora María Guadalupe Martínez Robledo, de acuerdo con estos reportes, sucedió en Sinaloa, donde estaba hospitalizada desde hace más de tres meses.

Su larga enfermedad fue una tragedia que destapó varios problemas familiares y de su entorno más cercano.

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La tragedia detrás de la mamá de Kimberly Loaiza

Se supo primero, por ejemplo, que su hospitalización generaba una cuenta millonario que Steffany no podía pagar. Sus seguidores criticaron entonces a su hermana Kimberly por no hacer aportaciones para resolver ese problema.

A principios de abril surgió entonces la figura de Kenia Os, quien hizo una donación que permitió saldar la cuenta.

Al mismo tiempo, estalló el viejo conflicto con Juan de Dios Pantoja, pareja de Kimberly. Steffany lo acusó de manipular a Kimberly y lo llamó “el diablo”.

“No te importa la salud de mi mamá y jamás te ha importado, porque jamás te ha importado mi mamá, jamás la has querido”.

A mediados de abril parecía que la crisis de salud de María Guadalupe Martínez se había superado.

@tifannylm La tranquilidad que sentí cuando miles de personas decidieron ayudar a mi mamá en uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas es algo que jamás se me va olvidar. Aun no me la creo que tanta gente que no me conoce y mucho menos me debe nada, se uniera para ayudarme. Gracias a ustedes, mi familia pudo respirar y volver a sentir una tranquilidad que la verdad parecía que no ibamos a volver a vivir nunca. Por eso esta colaboración es taaan importante para mi y estoy muy agradecida de que @GoFundMe haya aceptado y me permita ser parte de que otras personas puedan sentir ese mismo alivio, esa misma tranquilidad y esa misma esperanza que nosotros sentimos gracias a la generosidad de tanta gente. Llevo todo este tiempo queriendo devolver un poquito de todo lo que nos dieron. Siempre les repetí que algún día iba a ayudar a otras personas de la misma manera en que ustedes nos ayudaron a nosotros, y siento que por fin puedo empezar a cumplir mi promesa. Si algo me ha enseñado esta experiencia es que cuando nos unimos, podemos cambiarle la vida a alguien, asi como me la cambiaron a mi 🤍. #trendingvideo #fyp #trending #losquiero ♬ sonido original - STEFF

Steffany publicó un video en donde agradeció no solamente la donación de Kenia, sino de todos sus seguidores que aportaron algo de dinero. Y agregó que, de manera “milagrosa”, el cuerpo de su madre había vuelto a funcionar.

Sin embargo, este 17 de junio se reportó que sufrió un ataque al corazón y que murió.

A pesar de que tanto en la cuenta de Steffany como en la de Kimberly hay decenas de mensajes, ninguna de las dos se ha pronunciado sobre la noticia.