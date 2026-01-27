Buscan al nieto de Lucha Villa, está DESAPARECIDO y ya emiten su ficha de localización

El 26 de enero de 2026, fue visto por última vez Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante Lucha Villa. La Comisión Estatal de Búsqueda de Persona de San Luis Potosí informó que está desaparecido.

Según la ficha de búsqueda, el hombre de 45 años fue visto en la colonia Lomas 3ª sección, en la capital de San Luis Potosí, estado donde radica la famosa intérprete de música vernácula desde su retiro.

El empresario ganadero “vestía playera de manga corta, camisa color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla, tenis, y portaba dos pulseras, una de color amarillo y otra negra”, detalla la ficha.

Las autoridades han solicitado la colaboración de las ciudadania para poder localizarlo.

De acuerdo al diario local El Tiempo del Altiplano, reportes extraoficiales señalan un posible secuestro, sin embargo, dicha información no ha sido confirmada.

Ismael Esqueda Miller es hijo de Rosy Miller, la primogénita de la cantante retirada Lucha Villa y su primer esposo Mario Miller.

¿Quién es Lucha Villa?

Luz Elena Ruiz Bejarano, conocida como Lucha Villa, nació en Camargo, Chihuahua. Fue una icónica cantante de rancheras y actriz a la que se referían como ‘La Reina de los Palenques’ y ‘La Grandota de Camargo’.

Grabó su primer disco en 1961, año en el que dio comienzo su carrera musical profesional. También incursionó como actriz de cine y televisión.

Destacó por su potente voz y sus interpretaciones de temas de José Alfredo Jiménez, retirándose en 1997 tras sufrir secuelas cerebrales por una liposucción que la llevó a estar en coma durante dos semanas.

