Suscríbete
Famosos

Buscan al nieto de Lucha Villa, está DESAPARECIDO y ya emiten su ficha de localización

La Comisión Estatal de Búsqueda de Persona de San Luis Potosí trabaja para encontrar a Ismael Esqueda Miller.

Enero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nieto-Lucha-Villa.jpg

Ismael Esqueda Miller fue reportado como desaparecido desde el 26 de enero.

Instagram

El 26 de enero de 2026, fue visto por última vez Ismael Esqueda Miller, nieto de la cantante Lucha Villa. La Comisión Estatal de Búsqueda de Persona de San Luis Potosí informó que está desaparecido.

Según la ficha de búsqueda, el hombre de 45 años fue visto en la colonia Lomas 3ª sección, en la capital de San Luis Potosí, estado donde radica la famosa intérprete de música vernácula desde su retiro.

El empresario ganadero “vestía playera de manga corta, camisa color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla, tenis, y portaba dos pulseras, una de color amarillo y otra negra”, detalla la ficha.

MIRA TAMBIÉN: Gala Montes debuta en teatro y su mamá le manda mensaje: “la SOBERBIA te hace creer que llegaste sola”

Las autoridades han solicitado la colaboración de las ciudadania para poder localizarlo.

De acuerdo al diario local El Tiempo del Altiplano, reportes extraoficiales señalan un posible secuestro, sin embargo, dicha información no ha sido confirmada.

Ismael Esqueda Miller es hijo de Rosy Miller, la primogénita de la cantante retirada Lucha Villa y su primer esposo Mario Miller.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Quién es Lucha Villa?

Luz Elena Ruiz Bejarano, conocida como Lucha Villa, nació en Camargo, Chihuahua. Fue una icónica cantante de rancheras y actriz a la que se referían como ‘La Reina de los Palenques’ y ‘La Grandota de Camargo’.

Grabó su primer disco en 1961, año en el que dio comienzo su carrera musical profesional. También incursionó como actriz de cine y televisión.

NO TE VAYAS SIN LEER: Murió Gabriel Garzón, actor de doblaje que era voz de ‘Topo Gigio’

Destacó por su potente voz y sus interpretaciones de temas de José Alfredo Jiménez, retirándose en 1997 tras sufrir secuelas cerebrales por una liposucción que la llevó a estar en coma durante dos semanas.

lucha villa
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Derbez-Gus-Rodríguez.jpg
Famosos
Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jaime-Camil-Tronchatoro.jpg
Famosos
Impacta la transformación de Jaime Camil como ‘TRONCHATORO’ en ‘Matilda, el musical’
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Galilea-Montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo organiza ‘GALYFEST’ para grabar imágenes de su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adela-Noriega-Guero-Castro.jpg
Famosos
‘El Güero’ Castro está buscando a Adela Noriega para convencerla de que REGRESE a las telenovelas
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lupita-kunno.jpg
Famosos
Kunno y Lupita Jones, los primeros confirmados para “La Casa de los Famosos” Telemundo
Inicia una nueva temporada en Estados Unidos.
Enero 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Gala-Montes.jpg
Famosos
Gala Montes debuta en teatro y su mamá le manda mensaje: “la SOBERBIA te hace creer que llegaste sola”
La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ se suma a ‘Malinche, el musical’.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shocker-pelea.jpg
Viral
‘Shocker’ pelea con su esposa, DESTROZA un espejo y termina herido en el piso; no quiso ir al hospital
El luchador fue atendido por paramédicos que acudieron a su domicilio tras el altercado.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mochaorejas vix.jpg
Series y Cine
Así cayó “El Mochaorejas": la serie de ViX recrea la captura del criminal que no sentía remordimientos
Damián Alcazar interpreta al criminal en ocho capítulos basados en un libro de Olga Wornat
Enero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores