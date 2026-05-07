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Vocalista de ‘El Recodo’ suplica apoyo para encontrar a su sobrino DESAPARECIDO: tiene 11 años

El niño fue visto por última vez el Día del Niño en Hermosillo.

Mayo 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ricky-Yocupicio.jpg

‘Ricky Yocupicio’ de ‘El Recodo’ informó que su sobrino está desaparecido.

Getty Images/ComisiónSorona

“Ayúdenme a localizar a mi sobrino”.

El vocalista de la banda ‘El Recodo’, ‘Ricky Yocupicio’, dio a conocer con desesperación que su familia busca a su sobrino Jesús Gabriel Yocupicio Orantes, de 11 años de edad.

A través de sus redes sociales, el cantante difundió la ficha de la Comisión de Búsqueda para Personas del Estado de Sonora, donde se indica que el menor fue visto por última vez el 30 de abril en Hermosillo, Sonora.

‘Ricky’ envió un mensaje a sus seguidores, y al público en general para que si alguien ve al niño o puede contribuir con información para localizarlo, que se ponga en contacto: “Ayúdenme a localizar a mi sobrino”.

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Según la información oficial de la ficha de búsqueda, Jesús Gabriel mide 1.50 metros y pesa aproximadamente 50 kilos. Tiene ojos color café y usa lentes.

Hasta el momento, la investigación está en curso y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha informado sobre actualizaciones del caso.

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¿Quién es ‘Ricky Yocupicio’?

Ricardo Yocupicio es un cantante del género regional mexicano que transitó de la televisión a la célebre agrupación sinaloense. En 2018, tras su participación en el reality de competencia musical ‘La Voz México’, fue contratado por ‘El Recodo’ para sustituir a ‘Charly’ Pérez.

Aunque no ganó el programa, tuvo la oportunidad de recibir orientación de la llamada ‘Diva de la Banda’, Jenni Rivera. Sus cualidades vocales y su carisma le abrieron paso en el ámbito del regional mexicano.

Al momento de su presentación oficial con ‘El Recodo’, Yocupicio reconoció sentirse intimidado por la responsabilidad que implicaba integrarse a una agrupación fundada en 1938 y referente del género.

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Banda El Recodo Niño perdido desaparición
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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