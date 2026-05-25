Yolanda Ventura, madrastra de José Ángel Bichir, destapa cómo va SU RECUPERACIÓN: “estamos juntos en esto”

“Está bien cuidado en familia y recuperándose, está en sus terapias”.

Han pasado más de dos meses de aquel terrible accidente en el que el hijo de Odiseo Bichir, José Ángel, sufrió una caída desde el tercer piso de su departamento, hecho que lo alejó incluso de la presentación de una película en la que participaba.

La recuperación del histrión ha incluido cirugías, uso de una férula y colocación de piezas dentales.

Ante su recuperación, José Ángel no pudo asistir a la presentación de ‘El viaje de Luciano’ en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

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Ante los hechos, Yolanda Ventura, paraje de Odiseo y madrastra del joven actor, arribó a un evento teatral, mismo en el que la prensa de cuestionó por la salud de Bichir, a lo que reveló que:

“José Ángel está muy bien, se los agradezco, está recuperándose, yo espero que cuando él quiera salir y dar información y todo, la dará, pero está bien cuidado en familia y recuperándose, está en sus terapias, claro”, dijo Ventura.

La también actriz expresó que cuesta cómo está José Ángel con reservas por resto al proceso, aunque agradeció la preocupación y las muestras de cariño que ha recibido.

Yolanda dijo que mantiene una cercanía con el hijo de su pareja, aunque la madre, es Patricia Pascual. Agregó que también tiene un vínculo estrecho con los otros hijos de Odiseo, con quien esta casada desde hace nueve años.

“Somos familia, estamos juntos en esto, he estado ahí, pero agradezco porque han sido una gran cantidad de muestras de afecto para toda la familia Bichir Nájera, que siempre ha estado cuidándose y apoyándose entre sí”, manifestó.

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La actriz sostuvo que la familia se ha mantenido unida sin importar las separaciones y que todos han acompañado al actor durante este proceso.