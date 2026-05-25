Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Yolanda Ventura, madrastra de José Ángel Bichir, destapa cómo va SU RECUPERACIÓN: “estamos juntos en esto”

Tras la caída que sufrió desde un tercer piso, el actor ha tenido que someterse a cirugías y férula dental.

Mayo 25, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Ventura.jpg

Yolanda Andrade comparte cómo está de salud José Ángel Bichir.

YouTube/Instagram

“Está bien cuidado en familia y recuperándose, está en sus terapias”.

Han pasado más de dos meses de aquel terrible accidente en el que el hijo de Odiseo Bichir, José Ángel, sufrió una caída desde el tercer piso de su departamento, hecho que lo alejó incluso de la presentación de una película en la que participaba.

La recuperación del histrión ha incluido cirugías, uso de una férula y colocación de piezas dentales.

Ante su recuperación, José Ángel no pudo asistir a la presentación de ‘El viaje de Luciano’ en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

TE RECOMENDAMOS: ¿Cuál es la crisis emocional que provocó la caída de José Ángel Bichir y cuál es su tratamiento médico?

Ante los hechos, Yolanda Ventura, paraje de Odiseo y madrastra del joven actor, arribó a un evento teatral, mismo en el que la prensa de cuestionó por la salud de Bichir, a lo que reveló que:

“José Ángel está muy bien, se los agradezco, está recuperándose, yo espero que cuando él quiera salir y dar información y todo, la dará, pero está bien cuidado en familia y recuperándose, está en sus terapias, claro”, dijo Ventura.
Te puede interesar:
JORGE MEDINA.jpg
Famosos
Jorge Medina revela pasado infernal en La Arrolladora Banda Limón por las adicciones de toda la banda
Mayo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara corea.jpg
Famosos
Wendy Guevara, Pedrito Sola, Queen y otros influencers volaban a Corea pero el avión tuvo un percance
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
joan sebastian (1).jpg
Famosos
¿Quiénes son los 3 nietos de Joan Sebastian que no han recibido herencia, según su última pareja?
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco de la o.jpg
Famosos
Paco de la O confiesa que son reales los audios donde amenaza a Gaby Platas
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribelguardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia ya no le dejará toda su herencia a José Julián; anuncia nueva decisión
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro marcovich.jpg
Famosos
Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores

La también actriz expresó que cuesta cómo está José Ángel con reservas por resto al proceso, aunque agradeció la preocupación y las muestras de cariño que ha recibido.

Yolanda dijo que mantiene una cercanía con el hijo de su pareja, aunque la madre, es Patricia Pascual. Agregó que también tiene un vínculo estrecho con los otros hijos de Odiseo, con quien esta casada desde hace nueve años.

“Somos familia, estamos juntos en esto, he estado ahí, pero agradezco porque han sido una gran cantidad de muestras de afecto para toda la familia Bichir Nájera, que siempre ha estado cuidándose y apoyándose entre sí”, manifestó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Macabra coincidencia: José Ángel Bichir se arrojó al vacío como su tío Demián en “Sexo, pudor y lágrimas”

La actriz sostuvo que la familia se ha mantenido unida sin importar las separaciones y que todos han acompañado al actor durante este proceso.

Yolanda Ventura José Ángel Bichir odiseo bichir
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
lupita villaobos secuelas.jpg
Famosos
Lupita Villalobos revela las secuelas que le dejó el hematoma en el cerebro
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef eliminado (1).jpg
Famosos
MasterChef: Salvan a Lancer, Michelle llora con Zahie Téllez y eliminan a un cocinero por una chuleta plana
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
memes pumas cruz azul final.jpg
Famosos
Los Pumas pierden la final pero ganan en memes
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
kim Shnatal lalo oconner.jpg
Famosos
Exnovio de Kim Shantal exhibe conversaciones: “Dijo que era el amor de su vida y me engañó en La Mansión VIP”
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
bombero sabinas abuelita.jpg
Viral
Bombero llega al incendio, se da cuenta que es la casa de su abuela e intenta meterse a rescatarla
El hombre gritaba “abuela, abuela”, mientras sus compañeros lo retenían para que no entrara al fuego intenso
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef michelle.jpg
Famosos
Concursante de MasterChef insulta a Zahie Téllez y se encienden las alarmas por su actitud
La Chef y jueza del reality show se mostró dura pero al final aceptó las disculpas
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
muchachitas.jpg
Telenovelas
Video de 1992 demuestra la mala relación entre Ceci Tijerina y Kate del Castillo
Ceci acusa a su ex compañera de haber actuado de mala fe para quitarle el protagónico de una película
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira (4).jpg
Famosos
¿Quién es el futbolista mexicano que aparece en el video de Shakira “Dai Dai”?
La cantante colombiana usa la Inteligencia Artificial para recrear escenarios
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores