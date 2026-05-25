Maribel Guardia DESENMASCARA a Addis Tuñón y acusa que defenderá a Imelda y no a su nieto: “nunca lo visitó”

“Yo nunca la vi por mi casa en los 8 años que vivió el niño conmigo”.

Tras la nueva asignación de la periodista de espectáculos Addis Tuñón como la nueva tutora de su nieto José Julián, Maribel Guardia dijo estar preocupada, pues tachó la actitud de la tutriz como de “primera dama de la república”.

Al tiempo dijo que la comunicadora de ‘De Primera Mano’ se muestra “empoderada” y “feliz”, sin embargo, durante casi una década no se mostró cercana al menor.

“Parece la primera dama de la República. O sea, mi primer moción es que destituyan a Marco. ¡Wow! Ay, por supuesto. Ya lo habíamos pedido nosotros de noviembre. Ella está empoderada, está feliz. Me da mucho gusto”, declaró para Radio Fórmula.

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Guardia también expresó sus inquietudes ante el nulo vínculo:

“Yo nunca la vi por mi casa en los 8 años que vivió el niño conmigo. Nunca fue a verlo, nunca fue un cumpleaños, nunca fue una Navidad, jamás llegó a la casa. Entonces, bueno, espero que este último año haya tenido contacto con él para que tenga un acercamiento de verdad amoroso hacia el niño, ¿no?”.

Maribel está preocupada por la herencia de su nieto

La costarricense añadió que está angustiada por los bienes que recibirá su nieto, pues teme que “esta persona no va a defender al niño, sino a la mamá”.

“Me preocupa también la herencia del niño porque obviamente de ahí van a pagar a los abogados, quién sabe qué cantidad exorbitante, quién sabe cuánto le irá quedar al niño al final”, manifestó.

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Cabe recordar que Maribel fue destituida como tutriz de José Julián el pasado 20 de mayo en una comparencia que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos.