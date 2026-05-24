Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma

Alejandro Marcovich lucha por su vida desde el 19 de mayo, cuando sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en coma.

El músico, en cuyo historial clínico está el haber superado en dos ocasiones al cáncer, es una piedra angular del rock en tu idioma, pues creo junto a la banda Caifanes un sonido que fusionaba el jazz, el folklore y el rock a través, en gran medida, del basto conocimiento teórico de Alejandro.

Las historias de Marcovich y Caifanes, sin embargo, se rompió de manera irreversible en 2014 debido a los problemas personales que tuvo con el vocalista Saúl Hernández.

Desde entonces, Alejandro ha construido una carrera con cuatro discos en los que ha sido criticado como un guitarrista excepcional.

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¿Cómo fue el momento en que sufrió el derrame cerebral?

Marcovich estaba de gira por ciudades del centro de México cuando sufrió el derrame cerebral.

Chava Rock, periodista y amigo del músico, narró ese momento exacto.

“Tuvo la fortuna, la gracia de dios, del universo, de lo que sea en que ustedes quieran creer, de no estar solo al momento de sufrir este problema delicado”.

En un video publicado en su cuenta de X, Chava Rock cuenta que su esposa Gaby es la que ha estado cerca del guitarrista desde el primer momento de su crisis de salud.

“Alejandro estaba con su familia y gracias a eso, él pudo llegar a tiempo al hospital. Fue muy importante porque si hubiera pasado más tiempo, estaríamos hablando de algo trágico, triste”.

Alejandro Marcovich, según ha explicado su familia en un comunicado, está en terapia intensiva y el pronóstico es reservado.

Alejandro Marcovich vive y su familia espera que pronto se recupere, por el momento el pronóstico es reservado. Se agradece todos los mensajes positivos, buenos deseos y oraciones que se hagan para que regrese a casa pronto.

#AlejandroMarcovich pic.twitter.com/KcIlZTvnJS — Chava Rock (@Chava_Rock) May 23, 2026

“En el hospital fue atendido de inmediato para salvarle la vida. Su esposa Gaby ha estado con él,lo ha visitado para llenarlo de buena vibra y sus hijos lo acompañan”.

En el video, el periodista y amigo de la familia pide a sus fans que “eleven una oración” para que el guitarrista regrese a casa y a los escenarios.