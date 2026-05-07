Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

¿Qué SUSTANCIAS ILÍCITAS consume supuestamente Paulina Rubio? La niñera de su hijo Andrea Nicolás lo revela

Se están soltando datos de la intimidad de ‘La Chica Dorada’ mientras una jueza analiza si Andrea Nicolás vivirá con ella, con su padre o lo mandan a un internado.

Mayo 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio-Colate.jpg

El hijo de Paulina Rubio y ‘Colate’ expresará cómo vive con sus padres.

Instagram

“Este menor necesita una rutina estable. Por favor entiendan que está viviendo en una montaña rusa emocional”.

En medio de la disputa legal que enfrentan Paulina Rubio y su expareja y padre de su hijo mayor, Nicolás Vallejo-Nágera, por la custodia del mismo Andrea Nicolás, se están destapando detalles íntimos de la vida de la cantante.

En el punto más crítico de la pelea, llegan las declaraciones de la niñera del adolescente quien expuso que ‘La Chica Dorada’ consume sustancias ilícitas y que sería Andrea quien se lo contó.

El chico le dijo a su guardiana que su madre “fumaba marihuana”, esto aunque no existen pruebas concretas y la propia trabajadora reconoció que sus palabras están basadas únicamente en los dichos del menor.

TE RECOMENDAMOS: Andrea Nicolás fue CAPTADO ROBANDO: lo revelan en la corte y podrían enviar a un internado al hijo de Paulina Rubio

La abogada de Rubio afirmó que no existen pruebas de abuso de drogas por parte de la intérprete.

Añadió que Paulina se sometió a pruebas toxicológicas ordenadas por la corte y no se detectaron rastros de estupefacientes.

Al tiempo, una jueza en Miami analiza si Andrea Nicolás debe permanecer con Paulina, mudarse a España con ‘Colate’ o es internado en alguna institución. Se espera que la resolución se haga publica este viernes 8 de mayo, tras días de alegatos intensos y exhibición de pruebas.

Te puede interesar:
quico y messi.jpg
Famosos
Kiko conoce a Lionel Messi, le da un “beso de hombre” y un regalo excepcional
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal (6).jpg
Famosos
Nodal publica las primeras imágenes como “Forajido”, marca con la que peleará contra su padre
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
kenia os.jpg
Famosos
A Kenia Os le hicieron brujería y Mhoni Vidente le recomienda el ritual que la puede salvar
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
mimoso (1).jpg
Famosos
A 10 años de dejar el alcohol, el Mimoso anuncia su retiro y dice por qué lo hace
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
album chabelomundial 2026.jpg
Famosos
Venden el álbum del Mundial 2026 en Tepito, ¡pero con estampas de Chabelo!
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
vicente-caso-mexicali.jpg
Viral
Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó en el coche a su hijo Vicente, quien murió de calor
Mayo 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero

Amber Glasper, guardiana legal designada por la corte, sostiene ante la jueza que el adolescente debe permanecer apartado de ambos padres de manera temporal.

“Este menor necesita una rutina estable. Por favor entiendan que está viviendo en una montaña rusa emocional”, expresó Glasper.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hijo de Paulina Rubio declara en la corte que “aunque AMA A SU MADRE, no puede convivir con ella”

Durante el proceso, la defensa de ‘Colate’ señala que la relación entre Paulina Rubio y su hijo es tensa y que el joven prefiere mudarse a Madrid. La abogada del empresario español afirma ante la corte que “las evidencias mostrarán que no es la conducta del padre, sino el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación con su hijo y lo hace sentir emocionalmente inseguro en casa con ella”. Según la defensa, cuando el adolescente está en España, presenta mayor estabilidad emocional.

Si se decide que Andrea sea llevado a un internado, debería ser un lugar neutral, pues en Florida o España la convivencia entre madre e hijo o padre e hijo estaría condicionada por los conflictos judiciales, según la niñera.

Paulina Rubio COLATE
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
amgelica vale y roni radosh.jpg
Famosos
La historia desconocida de Angélica Vale y Roni Radosh, restaurantero que la amó mientras grababa “Soñadoras”
Mayo 06, 2026
cantinflas diarios (1).jpg
Famosos
Diarios de Cantinflas: A punto de morir, tuvo que darle a una mujer miles de dólares y propiedades
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
kim hsnatal suavecito.jpg
Famosos
Kim Shantal y Suavecito tienen intimidad en La Mansión VIP; el novio ya dijo qué piensa hacer
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
Renata-del-Castillo.jpg
Famosos
Tras la muerte de la inseparable amiga de Silvia Navarro en ‘Cuando seas mía’ a su hijo quieren ARREBATARLE su casa
Mayo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jauja-janet-kushner.jpg
Viral
La triste razón por la que Janet Kushner dejó de publicar videos de JAUJA Cocina Mexicana
La youtuber que hasta publicó un libro con sus mejores recetas, atraviesa un bache personal.
Mayo 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Abandona-esposa.jpg
Viral
Hombre decide abandonar a su esposa y a sus cinco hijos porque NO VALORAN sus esfuerzos diarios
El sujeto, entre llanto, dijo no sentirse apreciado por su familia, por lo que ha decidido dejarlos a su suerte.
Mayo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Marichelo-Borrego-Nava.jpg
Famosos
Así fue el día en el que ‘El Borrego’ Nava le PIDIÓ MATRIMONIO a Marichelo en vivo y en cadena nacional
La pareja sostuvo un noviazgo en los 90’s que estuvo marcado por la petición de matrimonio que se volvió un escándalo.
Mayo 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
laura-zapata-eduardo-antonio---.jpg
Famosos
Estalla la guerra LEGAL entre Eduardo Antonio’ El Divo de Placetas’ contra Laura Zapata: “Dijo que yo era PDF”
El cubano quiere enfrentarse a la actriz en los tribunales de Estados Unidos.
Mayo 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero