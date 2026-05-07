¿Qué SUSTANCIAS ILÍCITAS consume supuestamente Paulina Rubio? La niñera de su hijo Andrea Nicolás lo revela

“Este menor necesita una rutina estable. Por favor entiendan que está viviendo en una montaña rusa emocional”.

En medio de la disputa legal que enfrentan Paulina Rubio y su expareja y padre de su hijo mayor, Nicolás Vallejo-Nágera, por la custodia del mismo Andrea Nicolás, se están destapando detalles íntimos de la vida de la cantante.

En el punto más crítico de la pelea, llegan las declaraciones de la niñera del adolescente quien expuso que ‘La Chica Dorada’ consume sustancias ilícitas y que sería Andrea quien se lo contó.

El chico le dijo a su guardiana que su madre “fumaba marihuana”, esto aunque no existen pruebas concretas y la propia trabajadora reconoció que sus palabras están basadas únicamente en los dichos del menor.

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La abogada de Rubio afirmó que no existen pruebas de abuso de drogas por parte de la intérprete.

Añadió que Paulina se sometió a pruebas toxicológicas ordenadas por la corte y no se detectaron rastros de estupefacientes.

Al tiempo, una jueza en Miami analiza si Andrea Nicolás debe permanecer con Paulina, mudarse a España con ‘Colate’ o es internado en alguna institución. Se espera que la resolución se haga publica este viernes 8 de mayo, tras días de alegatos intensos y exhibición de pruebas.

Amber Glasper, guardiana legal designada por la corte, sostiene ante la jueza que el adolescente debe permanecer apartado de ambos padres de manera temporal.

“Este menor necesita una rutina estable. Por favor entiendan que está viviendo en una montaña rusa emocional”, expresó Glasper.

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Durante el proceso, la defensa de ‘Colate’ señala que la relación entre Paulina Rubio y su hijo es tensa y que el joven prefiere mudarse a Madrid. La abogada del empresario español afirma ante la corte que “las evidencias mostrarán que no es la conducta del padre, sino el comportamiento errático de la mamá lo que ha dañado su relación con su hijo y lo hace sentir emocionalmente inseguro en casa con ella”. Según la defensa, cuando el adolescente está en España, presenta mayor estabilidad emocional.

Si se decide que Andrea sea llevado a un internado, debería ser un lugar neutral, pues en Florida o España la convivencia entre madre e hijo o padre e hijo estaría condicionada por los conflictos judiciales, según la niñera.