Hijo de Paulina Rubio y Colate estaría mejor en un internado, asegura guardiana: “Necesita una rutina estable”

La corte de lo familiar del condado de Miami-Dade volvió a convertirse en el escenario de una de las disputas más intensas del espectáculo latino. Las audiencias celebradas los días 4, 5 y 7 de mayo de 2026 reunieron nuevamente a Paulina Rubio y a su exesposo Nicolás Vallego-Nágera “Colate” en un proceso que ha escalado a niveles emocionalmente devastadores para la cantante, quien enfrenta lo que muchos ya describen como su peor momento personal.

El ambiente en el tribunal fue descrito como frío, tenso y profundamente desgastante. Ambas partes estuvieron acompañadas de sus equipos legales y especialistas en derecho familiar, en un caso que no solo define la custodia de un menor, sino que también ha expuesto públicamente la fragilidad emocional de una familia dividida.

El eje de las audiencias fue la revisión del régimen de custodia del hijo que Paulina Rubio y Colate tienen en común, Andrea Nicolás, de 15 años. De acuerdo con lo expuesto en la sala, Colate solicitó una modificación del esquema actual, buscando ampliar su convivencia con el menor e incluso considerar la posibilidad de que el adolescente viva fuera de Estados Unidos bajo su cuidado.

Por su parte, Paulina, a través de su abogada, defendió su papel como figura principal de crianza, insistiendo en que la estabilidad emocional, escolar y personal de su hijo debe ser la prioridad absoluta. Fuentes cercanas al proceso aseguran que la cantante se mostró firme, aunque visiblemente afectada por el contenido de las audiencias.

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Uno de los puntos más sensibles del proceso fueron las declaraciones presentadas ante el tribunal, derivadas de evaluaciones psicológicas realizadas al menor bajo supervisión especializada, como el presunto consumo de marihuana por parte de Paulina. Aunque el contenido completo permanece bajo reserva judicial, trascendieron también señalamientos sobre la dinámica familiar, como el hecho de que Andrea Nicolás habría calificado la vida con su mamá como estresante.

Testigos del proceso describieron pausas solicitadas por los abogados y reacciones emocionales evidentes en Paulina Rubio, quien en distintos momentos habría tenido que recomponerse para continuar con la audiencia. La cantante, según versiones cercanas, salió emocionalmente agotada de la sesiones.

En medio de la controversia, Paulina Rubio decidió emitir un comunicado público en el que dejó ver la dimensión emocional del proceso que enfrenta.

“Ser madre es el papel más importante de mi vida. No hay escenario ni éxito que se compare con la responsabilidad de proteger a mis hijos”, expresó la cantante. En otro fragmento añadió: “Mi prioridad siempre será el bienestar de mi hijo y su estabilidad emocional por encima de cualquier otra cosa.”

Aunque el comunicado no menciona directamente a Colate ni responde a las acusaciones ventiladas en la corte, su tono fue interpretado como un mensaje de defensa emocional en medio del colapso mediático y personal que enfrenta.

De acuerdo con lo discutido en las audiencias, la juez Marlene Fernández a cargo del caso solicitó información adicional antes de emitir cualquier resolución. Entre los elementos requeridos se encuentran nuevos reportes psicológicos, evaluaciones escolares y análisis del entorno familiar en ambos hogares. res, lo que mantiene el caso abierto y sin una decisión inmediata.

Esto implica que el proceso podría extenderse durante semanas o incluso meses más, mientras se recopila toda la información necesaria para determinar el futuro del menor.

Mientras tanto, el impacto emocional en Paulina Rubio ha sido evidente. Personas cercanas aseguran que ha reducido compromisos profesionales y se encuentra enfocada en atravesar este proceso legal, descrito por su entorno como uno de los más duros de su vida.

Paulina Rubio en un nuevo escándalo Instagram Paulina Rubio

COLATE PIDE QUE PAULINA SE HAGA CARGO DE LOS GASTOS

Del otro lado, Colate mantiene su postura de buscar una mayor participación en la vida del menor, argumentando que el adolescente debe tener un vínculo más equilibrado con ambos padres y la posibilidad de desarrollarse también en Europa.

Sin embargo, el equipo legal de la cantante sostiene que cualquier cambio abrupto en la custodia podría afectar seriamente la estabilidad emocional del menor, especialmente en una etapa clave de su desarrollo.

Otro punto que pelea Colate ante la corte es que Paulina cubra gastos relacionados con la educación y los traslados del menor. De acuerdo con reportes cercanos al proceso, el empresario español estaría pidiendo que la cantante pague más de 400 mil pesos destinados a colegiaturas, viajes y convivencias familiares durante el desarrollo del conflicto judicial.

LA GUARDIANA PIDE QUE ANDREA NICOLÁS SE VAYA A UN INTERNADO

Existe una tercera posibilidad en el destino de Andrea Nicolás y es que el menor se vaya a un internado en un lugar neutral, ni en Florida, donde está su madre, ni en España, donde está su padre. Así lo expuso su guardiana (persona nombrada por la juez para representar los “mejores intereses” del menor de edad), Amber Glasper.

“Este menor necesita una rutina estable. Por favor, entiendan que está viviendo una montaña rusa emocional (...). Considero que asistir a un internado a partir de noviembre, posiblemente uno con programa de futbol, le ayudaría a desconectarse de la situación actual y enfocarse en construir una vida más saludable. Realmente creo que es la mejor solución”.

Colate y Paulina: UN CAMINO LARGO

Lo que comenzó como una separación mediática hace más de una década se ha convertido en una batalla judicial prolongada, donde el conflicto entre Paulina Rubio y Colate ha evolucionado hasta convertirse en un caso altamente mediático, cargado de emociones, señalamientos y decisiones difíciles.

Hoy, la artista que durante años brilló en escenarios internacionales enfrenta una realidad completamente distinta: la de una madre expuesta al escrutinio público, intentando sostener su papel familiar mientras atraviesa lo que muchos ya describen como su punto más crítico.

Por ahora, el expediente sigue abierto. La juez analiza. Las partes esperan. Y el futuro del menor permanece en el centro de una disputa que aún no muestra señales de llegar a su final.

