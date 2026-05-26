Suscríbete
Síguenos en:
Hollywood

Fatal hallazgo sin vida de actor de ‘Arrow’; revelan ESCALOFRIANTES PALABRAS de un amigo sobre posible asesin4to

Stewart McLean fue reportado como desaparecido una semana antes de haber sido encontrado sin vida.

Mayo 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Actor-Arrow.jpg

Stewart McLean, quien ganó fama tras aparecer en la serie ‘Arrow’, fue hallado sin vida e investigan un probable homicidio.

Instagram

“Te echaremos mucho de menos, amigo. Eras una gran persona. Me siento agradecido de haberte tenido en mi vida”.

En últimas horas sacudió la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del actor Stewart McLean, famoso por su aparición en la serie ‘Arrow’. Sin embargo, su previa desaparición se convirtió en una investigación por presunto homicidio.

Según medios locales, el histrión de origen canadiense, fue visto por última vez el pasado 15 de mayo en su residencia de Lions Bay, una pequeña comunidad cercana a Vancouver. Tres días después fue reportado oficialmente como desaparecido.

De acuerdo a la policía, días antes del hallazgo de su cuerpo sin vida, se encontraron indicios de que McLean podría haber sido asesinado, por ello las investigaciones quedaron a cargo del Integrated Homicide Investigation Team (IHIT), una unidad especializada en homicidios de Canadá.

Pese a que no se han dado a conocer las posibles causas de su muerte, TMZ apunta a que las autoridades analizan cámaras de seguridad, pruebas forenses y testimonios de cercanos para reconstruir las últimas horas de vida del actor.

TE RECOMENDAMOS: Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua

¿Quién era Stewart McLean?

El histrión era originario de Columba Británica y desarrolló su carrera en gran medida en producciones filmadas en Vancouver y sus alrededores. Sin embargo, alcanzó la fama gracias a series como ‘Arrow’ y ‘Virgin River’, su último proyecto televisivo.

En su trayectoria también se incluyen títulos como ‘Happy face’, ‘Supernatural’, ‘Blue Steele’, ‘Murder in a small town’ y la cinta ‘Daugther of the wolf’ junta al ganador del Oscar, Richard Dreyfuss.

Te puede interesar:
JORGE MEDINA.jpg
Famosos
Jorge Medina revela pasado infernal en La Arrolladora Banda Limón por las adicciones de toda la banda
Mayo 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
wendy guevara corea.jpg
Famosos
Wendy Guevara, Pedrito Sola, Queen y otros influencers volaban a Corea pero el avión tuvo un percance
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
joan sebastian (1).jpg
Famosos
¿Quiénes son los 3 nietos de Joan Sebastian que no han recibido herencia, según su última pareja?
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
paco de la o.jpg
Famosos
Paco de la O confiesa que son reales los audios donde amenaza a Gaby Platas
Mayo 24, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribelguardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia ya no le dejará toda su herencia a José Julián; anuncia nueva decisión
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro marcovich.jpg
Famosos
Así le salvaron la vida a Alejandro Marcovich tras sufrir el derrame cerebral que lo tiene en coma
Mayo 23, 2026
 · 
Alejandro Flores

Las palabras sospechosas de su amigo

En tanto, un amigo del actor reveló que sabía que algo andaba muy mal antes de la inquietante muerte de McLean.

Jeff Seymour dijo que el fin de semana anterior a su muerte no se presentó a un día de rodaje programado, lo cual fue una señal de alarma.

“Era meticuloso con todo y no había posibilidad de que lo descuidara o se quedara dormido”, declaró Seymour a Canadian Press. “En cuanto supe que no había llegado el sábado por la mañana, super que había un gran problema”.

Seymour, amigo de McLean desde hacía ocho años, lo vio el mes pasado en Los Ángeles.

“Simplemente no tiene sentido”, dijo refiriéndose al presunto asesinato. “Tenía una increíble capacidad de observación de la situación”.
“Lo menciono porque, sinceramente, no entiendo cómo alguien podría sorprender a Stew”, añadió.

Seymour describió a McLean como una persona íntegra.

“Todo el mundo quería a este tipo; no es que anduviera metido en líos ni que se juntara con gente rara”, comentó. “Era un poco solitario. Pasaba mucho tiempo leyendo y en su casa de Squamish”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Impacta la muerte de actor de ‘Salvados por la campana’; se estaba bañando cuando le dio un infarto

En una publicación de Facebook, Seymour describió a su amigo como un actor “encantador” y “considerado”, y recordó su reciente visita con él.

“El día antes de que regresara a Vancouver, algunos de nosotros dimos un paseo en coche por Mulholland Drive, disfrutando del paisaje mientras Stew cantaba canciones de los años 60 y 70”, escribió. “Parecía saberse la letra de todo. Te echaremos mucho de menos, amigo. Eras una gran persona. Me siento agradecido de haberte tenido en mi vida”.

McLean, de 45 años, fue reportado como desaparecido el 18 de mayo, después de haber sido visto por última vez en su casa de Lions Bay el 15 de mayo.

Homicidio Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Caleb-Fleur-Shomo.jpg
Hollywood
Esposo de famosa actriz se declara ABIERTAMENTE GAY tras 14 años de matrimonio; ella publica “doloroso” mensaje
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Claudine-Longet.jpg
Famosos
Muere actriz que LE DISPARÓ A SU NOVIO, un esquiador olímpico, y que dijo que todo “fue un accidente”
Mayo 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
How-i-met-your-mother.jpg
Hollywood
Actor de ‘How I met your mother’ es DECLARADO CULPABLE por intento se asesinat0 y enfrentaría cadena perpetua
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Boda-crimen.jpg
Viral
Novio ATROPELLA Y MAT4 a su mejor amigo tras su boda… y su esposa fue su cómplice
Mayo 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yolanda-Ventura.jpg
Famosos
Yolanda Ventura, madrastra de José Ángel Bichir, destapa cómo va SU RECUPERACIÓN: “estamos juntos en esto”
Tras la caída que sufrió desde un tercer piso, el actor ha tenido que someterse a cirugías y férula dental.
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cynthia-Klitbo.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo por fin revela, con romántica foto, LA IDENTIDAD de su nuevo novio: “me haces feliz”
Ya hasta su exnovio, ‘El Rey Grupero’, la felicitó por su nuevo amor.
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hijo-Rocio-Sanchez-Azuara.jpg
Famosos
Hijo menor de Rocío Sánchez Azuara se casa y ella LE MANDA MENSAJE directo a su nuera
La presentadora compartió las fotos del enlace matrimonial.
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-mataviejitas.jpg
Viral
Sale de prisión ‘La Mataviejitas’ por SERIOS PROBLEMAS de salud: Esto se sabe sobre su reservada condición
Fue trasladada de emergencia desde el penal de Santa Martha Acatitla a un hospital de la Ciudad de México.
Mayo 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez