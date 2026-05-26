Fatal hallazgo sin vida de actor de ‘Arrow’; revelan ESCALOFRIANTES PALABRAS de un amigo sobre posible asesin4to

“Te echaremos mucho de menos, amigo. Eras una gran persona. Me siento agradecido de haberte tenido en mi vida”.
En últimas horas sacudió la noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del actor Stewart McLean, famoso por su aparición en la serie ‘Arrow’. Sin embargo, su previa desaparición se convirtió en una investigación por presunto homicidio.
Según medios locales, el histrión de origen canadiense, fue visto por última vez el pasado 15 de mayo en su residencia de Lions Bay, una pequeña comunidad cercana a Vancouver. Tres días después fue reportado oficialmente como desaparecido.
De acuerdo a la policía, días antes del hallazgo de su cuerpo sin vida, se encontraron indicios de que McLean podría haber sido asesinado, por ello las investigaciones quedaron a cargo del Integrated Homicide Investigation Team (IHIT), una unidad especializada en homicidios de Canadá.
Pese a que no se han dado a conocer las posibles causas de su muerte, TMZ apunta a que las autoridades analizan cámaras de seguridad, pruebas forenses y testimonios de cercanos para reconstruir las últimas horas de vida del actor.
¿Quién era Stewart McLean?
El histrión era originario de Columba Británica y desarrolló su carrera en gran medida en producciones filmadas en Vancouver y sus alrededores. Sin embargo, alcanzó la fama gracias a series como ‘Arrow’ y ‘Virgin River’, su último proyecto televisivo.
En su trayectoria también se incluyen títulos como ‘Happy face’, ‘Supernatural’, ‘Blue Steele’, ‘Murder in a small town’ y la cinta ‘Daugther of the wolf’ junta al ganador del Oscar, Richard Dreyfuss.
Las palabras sospechosas de su amigo
En tanto, un amigo del actor reveló que sabía que algo andaba muy mal antes de la inquietante muerte de McLean.
Jeff Seymour dijo que el fin de semana anterior a su muerte no se presentó a un día de rodaje programado, lo cual fue una señal de alarma.
“Era meticuloso con todo y no había posibilidad de que lo descuidara o se quedara dormido”, declaró Seymour a Canadian Press. “En cuanto supe que no había llegado el sábado por la mañana, super que había un gran problema”.
Seymour, amigo de McLean desde hacía ocho años, lo vio el mes pasado en Los Ángeles.
“Simplemente no tiene sentido”, dijo refiriéndose al presunto asesinato. “Tenía una increíble capacidad de observación de la situación”.
“Lo menciono porque, sinceramente, no entiendo cómo alguien podría sorprender a Stew”, añadió.
Seymour describió a McLean como una persona íntegra.
“Todo el mundo quería a este tipo; no es que anduviera metido en líos ni que se juntara con gente rara”, comentó. “Era un poco solitario. Pasaba mucho tiempo leyendo y en su casa de Squamish”.
En una publicación de Facebook, Seymour describió a su amigo como un actor “encantador” y “considerado”, y recordó su reciente visita con él.
“El día antes de que regresara a Vancouver, algunos de nosotros dimos un paseo en coche por Mulholland Drive, disfrutando del paisaje mientras Stew cantaba canciones de los años 60 y 70”, escribió. “Parecía saberse la letra de todo. Te echaremos mucho de menos, amigo. Eras una gran persona. Me siento agradecido de haberte tenido en mi vida”.
McLean, de 45 años, fue reportado como desaparecido el 18 de mayo.