Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Paulina Rubio y ‘Colate’ abandonan la corte con BUEN SEMBLANTE… ¿con quién se queda Andrea Nicolás?

La pareja vivió intensas audiencias peleando por la custodia de su hijo.

Mayo 08, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Colate-Paulina-Rubio.jpg

‘Colate’ y Paulina Rubio protagonizaron acalorados enfrentamientos por la custodia de su hijo.

YouTube

“Nuestro caso fue completo y estamos muy contentos con los resultados hasta ahora”.

Esta semana llegó a su fin tal como pasó con las intensas audiencias que protagonizaron Paulina Rubio y su expareja Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

La noticia que tiene en vilo a los seguidores y curiosos por la pareja es por quién se inclinará la jueza Marlene Fernandez-Karavetsos en su decisión final de con quien debe vivir el menor.

Mientras se conocer la determinación se dio a conocer a través del programa ‘Ventaneando’ que Paulina Rubio y ‘Colate’ abandonaron la corte familiar de Miami. Ella incluso sonriente, aunque parca como es su costumbre.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué SUSTANCIAS ILÍCITAS consume supuestamente Paulina Rubio? La niñera de su hijo Andrea Nicolás lo revela

Primero salió la intérprete rodeada de su equipo legal y solo atinó a contestar que pasará este Día de las Madres en Miami con sus hijos. Luego tomó el elevador y desapareció.

Luego, apareció ‘Colate’, quien acompañado por su abogada también se dijeron muy seguros en torno a la petición que le hicieron a la jueza de permitirles incluir como evidencia la declaración que hace unos días rindió Andrea compartiendo detalles de la relación con su madre y exponiendo sus deseos de mudarse con su padre a Madrid, España.

Te puede interesar:
quico y messi.jpg
Famosos
Kiko conoce a Lionel Messi, le da un “beso de hombre” y un regalo excepcional
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal (6).jpg
Famosos
Nodal publica las primeras imágenes como “Forajido”, marca con la que peleará contra su padre
Mayo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
kenia os.jpg
Famosos
A Kenia Os le hicieron brujería y Mhoni Vidente le recomienda el ritual que la puede salvar
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
mimoso (1).jpg
Famosos
A 10 años de dejar el alcohol, el Mimoso anuncia su retiro y dice por qué lo hace
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
album chabelomundial 2026.jpg
Famosos
Venden el álbum del Mundial 2026 en Tepito, ¡pero con estampas de Chabelo!
Mayo 06, 2026
 · 
Alejandro Flores
vicente-caso-mexicali.jpg
Viral
Buscan hasta 15 años de prisión para Roxana N, la madre que olvidó en el coche a su hijo Vicente, quien murió de calor
Mayo 06, 2026
 · 
MrPepe Rivero

“Hoy concluimos el juicio, ahora tenemos unas dos semanas para presentar nuestros argumentos de cierre y de ahí esperamos que la corte otorgue su decisión”, expresó la abogada.

NO TE VAYAS SIN LEER: Andrea Nicolás fue CAPTADO ROBANDO: lo revelan en la corte y podrían enviar a un internado al hijo de Paulina Rubio

Al tiempo, fue cuestionada sobre las fechas en las que se podrá conocer la decisión de la jueza sobre con quien vivirá Andrea Nicolás, a lo que desveló que “(no hay fecha) para conocer la sentencia, para presentar los argumentos sí, es el 21 de este mes… nuestro caso fue completo y estamos muy contentos con los resultados hasta ahora y esperamos a ver qué va a pasar, tal vez sea un mes o algo así”.

En tanto, ‘Colate’ se mantuvo callado mientras hablaba su abogada y al preguntarle si él podía expresarse, dijo: “Yo creo que mejor que no hasta que no tengamos la sentencia”.

Paulina Rubio COLATE
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Karla-Diaz.jpg
Famosos
Karla Díaz ARMA FESTEJO en San Miguel de Allende para dar comienzo a la cuenta regresiva de su ‘Pinky Boda’
Mayo 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
suavecito la mansion vip queen buenrostro.jpg
Famosos
Las infidelidades dentro de La Mansión VIP son planeadas: “Y se vienen cosas más bajas”
Mayo 08, 2026
 · 
Alejandro Flores
Latin-lover.jpg
Famosos
‘Latin Lover’ DEFIENDE a ‘El Patrón’ tras ser procesado por golpear a su esposa: “Todos cometemos errores”
Mayo 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
litzy-boda-chef-poncho.jpg
Famosos
Chef ‘Poncho’ Cadena confirma que se CANCELA su boda con Litzy: “El culpable quizás fui yo”
Mayo 08, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
hoysoyelchef-eliminacion--.jpg
Famosos
Hoy Soy El Chef: Cardiaca eliminación en el programa ‘Hoy’ dejó fuera a querida pareja
Después de varias tragedias culinarias, se decidió el destino de un par de participantes.
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
jauja-cocina-mexicana.jpg
Viral
Janet Kushner de JAUJA Cocina Mexicana REAPARECE en su canal de YouTube con una imagen que vale más que mil palabras
Durante más de un mes había dejado de publicar videos. Hoy recupera su sonrisa.
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
bonnie-tyler--.jpg
Hollywood
Bonnie Tyler fue inducida al coma tras operación de emergencia; esto se sabe de su salud
La intérprete de “Total eclipse of the heart” generó preocupación.
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero
modificacion-calendario-escolar-.jpg
Viral
SEP acorta el Calendario Escolar 2025-2026 por el Mundial, pero la presidenta dice que apenas es una propuesta
Mario Delgado, titular de la SEP, habría anunciado la modificación, para terminar clases el 5 de junio.
Mayo 08, 2026
 · 
MrPepe Rivero