Paulina Rubio y ‘Colate’ abandonan la corte con BUEN SEMBLANTE… ¿con quién se queda Andrea Nicolás?

“Nuestro caso fue completo y estamos muy contentos con los resultados hasta ahora”.

Esta semana llegó a su fin tal como pasó con las intensas audiencias que protagonizaron Paulina Rubio y su expareja Nicolás Vallejo-Nágera por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

La noticia que tiene en vilo a los seguidores y curiosos por la pareja es por quién se inclinará la jueza Marlene Fernandez-Karavetsos en su decisión final de con quien debe vivir el menor.

Mientras se conocer la determinación se dio a conocer a través del programa ‘Ventaneando’ que Paulina Rubio y ‘Colate’ abandonaron la corte familiar de Miami. Ella incluso sonriente, aunque parca como es su costumbre.

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Primero salió la intérprete rodeada de su equipo legal y solo atinó a contestar que pasará este Día de las Madres en Miami con sus hijos. Luego tomó el elevador y desapareció.

Luego, apareció ‘Colate’, quien acompañado por su abogada también se dijeron muy seguros en torno a la petición que le hicieron a la jueza de permitirles incluir como evidencia la declaración que hace unos días rindió Andrea compartiendo detalles de la relación con su madre y exponiendo sus deseos de mudarse con su padre a Madrid, España.

“Hoy concluimos el juicio, ahora tenemos unas dos semanas para presentar nuestros argumentos de cierre y de ahí esperamos que la corte otorgue su decisión”, expresó la abogada.

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Al tiempo, fue cuestionada sobre las fechas en las que se podrá conocer la decisión de la jueza sobre con quien vivirá Andrea Nicolás, a lo que desveló que “(no hay fecha) para conocer la sentencia, para presentar los argumentos sí, es el 21 de este mes… nuestro caso fue completo y estamos muy contentos con los resultados hasta ahora y esperamos a ver qué va a pasar, tal vez sea un mes o algo así”.

En tanto, ‘Colate’ se mantuvo callado mientras hablaba su abogada y al preguntarle si él podía expresarse, dijo: “Yo creo que mejor que no hasta que no tengamos la sentencia”.