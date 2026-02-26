Suscríbete
Rauw Alejandro niega haber traicionado a Cazzu pero lo acusan de “lavarse la manos”

El cantante asegura que la mención de Nodal en la canción “Rosita” no tenia la intención de herir a alguien

Febrero 26, 2026 • 
Alejandro Flores
Raw Alejandro dice que no escribió el verso contra Nodal

Un verso ha desatado una guerra de tres bandos: “Yo me voy y me caso contigo a lo Nodal”.

Se trata de una “barra” del tema “Rosita” del álbum de Tainy, en el cual colabora Rauw Alejandro. Y ahí comienza el pleito porque se sabía que Raw es amigo cercano de Cazzu... o era.
De modo que ese verso fue interpretado por la rapera argentina como una traición, ya que presenta a Nodal como un enamorado romántico, a diferencia de lo que ella ha acusado: un infiel que ha desatendido sus obligaciones de padre con su hija Inti.
Nodal siempre ha negado las acusaciones de Cazzu y eso precisamente polariza ahora el pleito con Raw Alejandro, a quien acusa de fraternizar con Nodal y validarlo al mismo tiempo que perjudica la credibilidad de su amiga Cazzu... o ex amiga.
Porque resulta que luego del escándalo, Rauw escribió un largo mensaje en X para explicar su postura, y lo hace con puntos numerados:

  • 1.- En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre.
  • 2.“Rosita” es una canción del álbum de TAINY, en colaboración con Jhayco y conmigo.
  • 3.Sobre “la barra”… NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta.
Reacciones a favor y en contra de Rauw Alejandro

A los fans de Cazzu, la explicación les pareció otra demostración de la traición contra la rapera.

“Qué horror lavarse las manos. Lo más honesto hubiese sido decir: disculpas, no fue mi intención. Haré mi mejor esfuerzo para aprender de esta situación”,escribió un tuitero en el perfil de Rauw.

Otro, un estudiante de psicología, fue más profundo: “Rauw, con toda honestidad (ya que pides que te leamos): Tus 5 puntos son un manual de invalidación emocional y desplazamiento de responsabilidad”.

Hubo también, sin embargo, comentarios de su fandom que lo apoyaron por haber dado la cara.

Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
