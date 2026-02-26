Rauw Alejandro niega haber traicionado a Cazzu pero lo acusan de “lavarse la manos”

Un verso ha desatado una guerra de tres bandos: “Yo me voy y me caso contigo a lo Nodal”.

Se trata de una “barra” del tema “Rosita” del álbum de Tainy, en el cual colabora Rauw Alejandro. Y ahí comienza el pleito porque se sabía que Raw es amigo cercano de Cazzu... o era.

De modo que ese verso fue interpretado por la rapera argentina como una traición, ya que presenta a Nodal como un enamorado romántico, a diferencia de lo que ella ha acusado: un infiel que ha desatendido sus obligaciones de padre con su hija Inti.

TE RECOMENDAMOS: Gabriel Soto celebra 30 años de carrera y vuelve con “Corazón de Oro”, mientras vive un renacer personal

Nodal siempre ha negado las acusaciones de Cazzu y eso precisamente polariza ahora el pleito con Raw Alejandro, a quien acusa de fraternizar con Nodal y validarlo al mismo tiempo que perjudica la credibilidad de su amiga Cazzu... o ex amiga.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Cazzu habla de Bad Bunny luego de que Nodal insinuó que se metió en su relación

Porque resulta que luego del escándalo, Rauw escribió un largo mensaje en X para explicar su postura, y lo hace con puntos numerados:



1.- En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en su carrera, hoy y siempre.

2.“Rosita” es una canción del álbum de TAINY, en colaboración con Jhayco y conmigo.

3.Sobre “la barra”… NO la escribí yo y, dentro del contexto del tema, cuando la escuché no la leí como una falta de respeto a nadie. Entiendo que cada quien lo puede interpretar distinto, y si a alguien le incomodó, se respeta.

Reacciones a favor y en contra de Rauw Alejandro

A los fans de Cazzu, la explicación les pareció otra demostración de la traición contra la rapera.

“Qué horror lavarse las manos. Lo más honesto hubiese sido decir: disculpas, no fue mi intención. Haré mi mejor esfuerzo para aprender de esta situación”,escribió un tuitero en el perfil de Rauw.

Otro, un estudiante de psicología, fue más profundo: “Rauw, con toda honestidad (ya que pides que te leamos): Tus 5 puntos son un manual de invalidación emocional y desplazamiento de responsabilidad”.

Con toda honestidad, para quien quiera leer: (numerados para que no se les quede nada)



1.En ningún momento he hablado mal, de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente. Y le deseo lo mejor en… — RAÚL (@rauwalejandro) February 26, 2026

Hubo también, sin embargo, comentarios de su fandom que lo apoyaron por haber dado la cara.