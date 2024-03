La dura realidad de Rafael Inclán: el actor reveló la razón por la que seguirá trabajando a sus 83 años

Rafael Inclán se ha convertido en uno de los actores favoritos de México, sobre todo por su trabajo en el cine, teatro y la televisión. Ahora, a sus 83 años, el intérprete aceptó que el retiro no está entre sus planes por una sencilla razón.

Fue en una entrevista difundida a través de YouTube que Rafael Inclán sorprendió a sus seguidores al hablar sobre un posible retiro: la peculiar respuesta del actor desató todo un debate en redes sociales acerca de la importancia del ahorro y tener unas finanzas sanas.

El querido comediante, reconocido por su actuación en películas clásicas del Cine de Ficheras, así como las telenovelas Rosa salvaje, Rebelde y Mi marido tiene familia, se sinceró ante las cámaras de televisión y aceptó que no tiene ahorros suficientes como para vivir una vejez tranquila, lejos de los reflectores.

“NO TENGO CAPITAL PARA RETIRARME...”

Fue el reportero Edén Dorantes quien compartió una reciente charla con Rafael Inclán en donde el actor aceptó que seguirá trabajando a los 83 años debido a que “no sabe hacer otra cosa”, además de que no tiene dinero para retirarse:

“No sé hacer nada, no tengo capital para retirarme”, reconoció el actor de películas como El mofles y los mecánicos, El vecindario y Fuera del cielo, por lo que al menos de momento el adiós no está entre sus planes.

Asimismo Rafael Inclán, cuyo trabajo más reciente fue en el remake de la telenovela El maleficio , aseguró que continuará trabajando en todos los proyectos que se le presenten si su salud se lo permite, aunque también aceptó que nunca ha cuidado mucho de ella:

“Nunca he pensado en retirarme. Nunca me he cuidado mucho”, reconoció el actor, cuyas declaraciones desataron un auténtico debate en YouTube acerca de tener planes para la vejez y un esquema de ahorros para cualquier emergencia.