Rafael Inclán enfrenta crisis ECONÓMICA Y EMOCIONAL; su amigo ‘Pocholo’ lo salva de vivir en albergue

Es el actor José Luis Cordero, mejor conocido como ‘Pocholo’, quien reveló el delicado estado en el que se encuentra su amigo Rafael Inclán. El intérprete desveló que el comediante vive sumergido en una crisis económica y sentimental.

Inicialmente, Cordero advirtió que se encendieron las alarmas cuando Inclán enfrentó la separación de su esposa, sin embargo, ahora preocupa por el estado de su salud mental.

Y es que en 2024, el propio Rafael exhibió que estaba en banca rota y sin trabajo.

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“Como está la cosa, difícil. No tengo trabajo (...) Nunca he sido ahorrativo”, expresó al comunicador Ernesto Buitrón.

Sin embargo, ahora salió a relucir que aunque tiene trabajo en la puesta teatral ‘Perfume de Gardenia’, no hay mejoría con sus emociones, esto luego de la ruptura con su pareja, Paola Lavat.

Ante su estado, trascendió que Inclán consideró irse a vivir a ‘La Casa del Actor’, sin embargo, ‘Pocholo’ dio un paso al frente y manifestó que antes de irse un albergue, se lo lleva a vivir a su casa.

Destacó que, en caso de necesitarlo, siempre tiene un techo en su propia casa.

Y finalmente, subrayó que en todo momento está al pendiente de la salud de Rafael, a quien incluso ya no lo ve como su amigo, sino como su hermano.

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La historia de amor de Rafael y Paola

La pareja se conoció gracias a la amistad del actor y ‘Chuty’ Rodríguez, mamá de Lavat, y en 2018 comenzaron un noviazgo. Un año después se casaron. Rafael y Paola duraron siete años casados y en 2025 se separaron.