El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revolvió un juicio de amparo promovido por Vadhir Derbez.

El actor fue acusado por una modelo estadounidense de violación en abril pasado, cuando trabajó en un video musical de Vadhir.

El hijo de Eugenio Derbez siempre ha negado la acusación y señaló incluso que se trataba de una extorsión ya que recibió mensajes en lo que le pedían dinero a cambio de “parar la denuncia”.

La denuncia, sin embargo, avanzó hasta proceder a una orden de aprehensión en contra de Vadhir, contra la cual sus abogados promovieron un primer amparo, que les fue otorgado en junio.

Desde entonces hubo una contradicción entre los abogados de Derbez y la Fiscalía: por un lado, los defensores del actor aseguraban que el amparo era liso y llano (lo que dejaría sin efecto la denuncia) mientras que la autoridad argumentaba que fue un amparo para efectos (lo cual le permitía seguir investigando el caso).

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¿Qué resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado por el caso de Vadhir Derbez?

Esta tarde, el proceso tuvo un nuevo avance que esclarece el caso. Los tres integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado votaron por unanimidad a favor de un segundo amparo a favor de Vadhir.

En sus consideraciones, tomaron como precedente importante que “la víctima dejó de ser tercera interesada”. Es decir, que tras la denuncia inicial, ya no estuvo en las siguientes audiencias, ni siquiera en la que se dictó orden de aprehensión contra Vadhir.

“Desde julio dejó de ser tercera interesada, por lo que tampoco se le emplazó para el juicio de amparo”.

Como en todo proceso, los amparos no se interpretan legalmente como declaraciones de inocencia y su alcance depende del tipo de amparo otorgado: el de fondo o liso y llano demuestra que los hechos imputados no se pudieron comprobar; el de efectos que ordena reponer el juicio desde el momento en que violó el derecho del acusado.

Los abogados de Vadhir Derbez aseguraron al programa De primera mano que el amparo otorgado por el Tribunal Colegiado efectivamente consideró que las pruebas presentadas no comprobaban los hechos.

La parte acusadora no ha emitido, hasta ahora, ninguna interpretación ni comentario.