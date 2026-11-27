¿Qué fue lo que realmente pasó entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo?

La dj finalmente decidió hacer público detalles de lo que vivieron, y lo hizo con la intención, argumenta, de ponerle límites a José Eduardo.

De acuerdo con la versión que dio a conocer a través de un texto en sus historias de Instagram, José Eduardo se comportó como un manipulador e irrespetuoso.

“Qué fácil es buscar a una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes para mostrar lo que están viviendo y después desacreditarla públicamente para proteger su “imagen” o ego herido por recibir un “No me gusta ni estoy acostumbrada a que me traten así”".

¿De qué acusa Mariana Bo a José Eduardo?

José Eduardo y Mariana hicieron apariciones públicas, lo que generó la idea de que comenzaron una relación de noviazgo.

La propia Mariana dijo públicamente que estaban en el proceso de conocerse, pero José Eduardo nunca lo aceptó. Y por el contrario, publicó este jueves un “comunicado” en el que, en tono de humor, negó cualquier relación y aunque no mencionó a Mariana, fue insistente en señalar que está soltero.

La dj, en respuesta a ese comunicado, publicó a su vez un texto en el que evidenció a José Eduardo.

“No permito que a través de un “comunicado” se intente afectar mi integridad, simplemente porque no quiero ser la mujer que está dispuesta a tolerar faltas de respeto y educación”.

Los comunicados de José Eduardo y Mariana Bo Instagram

Finalmente, reiteró que ella, igual que lo publicó él en su comunicado, está soltera.