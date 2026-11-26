José Eduardo Derbez nunca lo aceptó. Pero Mariana Bo sí declaró públicamente que estaban “conociéndose”.

Y una de las pocas certezas en esa naciente relación es que estuvieron juntos en varios eventos públicos, hasta que este miércoles se encontraron en un restaurante, donde habría estallado su rompimiento.

José Eduardo Derbez anunció hace un mes su separación de Paola Dalay, con quien tiene una hija de dos años.

A través de un video en el que aparecieron ambos, José Eduardo y Paola contaron que su relación llevaba tiempo en crisis y que de hecho, su separación ocurrió meses antes.

Eso fue importante para Paola, quien esa misma semana anunció que estaba en proceso de construir un nuevo romance con César Romo, futbolista de exhibición.

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Mientras tanto, José Eduardo se dejó ver con Mariana. Y las versiones de que eran novios apenas comenzaban a circular cuando sucedió el incidente de su cita fallida en un restaurante: cámaras de Univision los captaron juntos en un lugar en donde, tras un par de horas, salió ella sola.

¿Y José Eduardo? De acuerdo con personal del restaurante, decidió salir antes que Mariana Bo y por la puerta de la cocina, como parte de una estrategia para que no los vieran juntos.

Mariana Bo habría confirmado esta versión al reaccionar a una publicación sobre este tema.

La dj no sólo reposteó el mensaje sino que escribió en su cuenta de X:

“Yo yo que decía que era un caballero”.

Te topaste con una Scorpio — M̶A̶R̶I̶A̶N̶A̶ ̶B̶O̶ (@djmarianabo) November 26, 2026

La reacción de José Eduardo Derbez al rompimiento con Mariana Bo

José Eduardo tuvo su propio reacción mediante un largo mensaje en Instagram escrito en tono de ironía.

Dijo que es falso que haya comenzado una relación (se entiende que con Mariana) y que su corazón está fuera de servicio por mantenimiento “aunque el hígado sigue funcionando con normalidad”.

El comunicado de José Eduardo Instagram

Su comunicado termina con una firma que busca resumir su estado actual con un chiste.

Atentamente: un hombre soltero, no necesariamente disponible, pero definitivamente sin supervisión.