En las cartas del tarot el futuro de Vadhir Derbez no se ve nada agradable.

Mhoni Vidente le echó las cartas y descubrió una predicción inquietante: el hijo de Eugenio Derbez pisará la cárcel.

Peor aún, Mhoni visualiza que está en un momento crucial para el caso: “si no lo resuelve pronto, se le van a caer los contratos y se le va hacer un problemón mas grande”.

Vadhir Derbez enfrenta dos acusaciones por presunta violación. La primera, que comenzó a litigarse ya hace medio año, es la de una modelo que habría participado en la grabación de un video de Vadhir.

En ese caso, Vadhir ha ganado dos juicios de amparo, pero en ambos casos la sentencia especifica que la Fiscalía puede seguir la investigación para reunir más pruebas.

La segunda denuncia sería la de un menor de edad y los hechos presuntamente ocurrieron durante un crucero.

“Hay que dejar en claro que en ese caso que es de una menor de edad, lo mejor es que Vadhir ya se presente (ante el juez)”.

#OMG | Mhoni Vidente habló sobre el caso de Vadhir Derbez y recomendó al actor que colabore con las autoridades y demuestre su presunta inocencia; además, lanzó una fuerte predicción, pues la cubana asegura que Vadhir pisará la cárcel.



“Ya lo dan por inocente (a Vadhir), yo no… pic.twitter.com/5eukL6tMu7 — El Heraldo de México (@heraldodemexico) November 26, 2026

Para Mhoni Vidente, sin embargo, la predicción es muy clara: