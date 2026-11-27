La denuncia de Ximena Santaolalla contra el expresidente de Grupo Radio Centro, Francisco Aguirre tiene similitudes con la de Sasha Sokol contra Luis de Llano.

En el ámbito de la impartición de justicia, ambos casos presentan la complejidad de que sucedieron cuando las víctimias eran niñas, por lo que una interpretación de la ley apuntaría a que son delitos que prescribieron.

Por esa razón, el resultado que obtuvo Sasha Sokol es tan trascendente: logró que la Suprema Corte de Justicia se pronunciara a favor de la cantante y dejar en firme la sentencia que había conseguido en un juicio civil que demostró que Luis de Llano le provocó daño moral y la revictimizó.

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Los mensajes de Ximena y Sasha

El caso de Ximena tendría ese precedente a su favor, aunque hasta ahora sólo es una denuncia pública y no ha llegado a tribunales.

Mientras tanto, Sasha quiso dejar constancia de su solidaridad con Ximena.

“La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad. Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena. Que tu voz te cobije y te libere. Que tu historia te pertenezca. Y como bien dices: que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”, publicó Sasha en su cuenta de Instagram.

Santaolalla respondió por ese mismo medio con un mensaje breve pero que da cuenta de la manera en que se conectan sus historias de víctimas de abuso.