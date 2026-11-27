Yetus es uno de los nuevos habitantes de La Mansión VIP.

Su entrada puso a jugar aún más desde afuera a la familia De Nigris, que de por sí está atenta impulsando a la matriarca doña Lety.

Doña Lety se ha convertido en una habitante polémica: siempre quejándose pero ofreciendo mucho contenido.

Yetus es, por su parte, el mejor amigo de Aldo de Nigris. Juntos tienen un podcast y hacen ejercicio juntos para crear contenido para sus redes sociales.

Sin embargo, además de su amistad con Aldo, poco se sabe de la vida de Yetus: doña Lety aseguró esta semana que pertenece a una de las familias más adineradas de Monterrey pero no hay certeza de ello.

TE RECOMENDAMOS: Yeri Mua llama “tonta” a Bellakath y negocia para enfrentarla en combate de boxeo: “Yo voy por el dinero”

¿Qué dijo Yetus en su brindis de La Mansión VIP?

En cambio, este jueves Yetus abrió su corazón para revelar un detalle muy personal: su familia atraviesa por una crisis.

En la dinámica nocturna de La Mansión VIP, HotSpanish (el creador del reality) entró para participar de un brindis colectivo: cada uno de los habitantes levantó la copa e hizo un agradecimiento.

En el caso de Yetus, las lágrimas lo traicionaron: “Te quiero agradecer a ti, Roberto, por esta oportunidad porque estoy en un momento... ahorita yo soy el sustento de mi familia y por eso no me querían dejar venir”.

Lo que se sabe es que efectivamente el papá de Yetus murió en julio pasado. Se entiende ahora, por su brindis, que él tomó su lugar dentro de la familia para hacerse cargo de lo que dejó pendiente. “Extraño mucho a mi mamá... es un momento muy difícil”

Yetus cerró su brindis, francamente emocionado, con un agradecimiento para todos los habitantes de La Mansión VIP.