Grupo Radio Centro Conglomerado mexicano de radiodifusión y medios fundado en 1946 por Francisco Aguirre Jiménez, con presencia destacada en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de plataformas digitales. También se le llama ‘Radio Centro’ a su estación insignia 1030 AM.



Estaciones principales en la Ciudad de México: ‘Universal’ – 88.1 FM, ‘Alfa’ – 91.3 FM, ‘Joya’ – 93.7 FM, ‘La Z’ – 107.3 FM, ‘El Fonógrafo’ – 690 AM, ‘Radio Centro 1030' – 1030 AM, ‘Radio Red’ – 1110 AM, ‘La Octava’.